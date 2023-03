Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Versuch, den am 7. Februar bei einem Zusammenstoß mit einem Baum beschädigten Triebwagen vom Bahnhof Pirmasens-Nord in die Werkstatt zu bringen, ist in der vergangenen Woche gescheitert. Der Zug steht nach wie vor auf der Biebermühle.

Am Dienstag vergangener Woche war der Zug, der vor zwei Wochen bei Thaleischweiler-Fröschen über einen Baumstamm gefahren und entgleist war,