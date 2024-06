„Mein Freund der Baum ist tot.“ Die Zeile des Liedes der Chansonnette Alexandra kommen beim Anblick eines Baumgerippes auf der Hauensteiner Streuobstwiese unwillkürlich in den Sinn. Es war ein trauriges Sterben auf Raten.

Der uralte Birnbaum, dessen Früchte nicht jedem schmecken, hat einen wuchtigen Stamm und ausladende Äste – zumindest hatte er die früher. Er war zur Landmarke geworden. „Mer treffen uns am Beerebääm“, wird gesagt. Da weiß jeder, was gemeint ist: Der Baum steht (noch) östlich des Baugebiets Kühhohl, direkt am Schusterpfad. Wer ihn gepflanzt hat, das weiß keiner mehr. Unbekannt ist auch, wie viele Jahrzehnte er überdauert hat.

Lange gegen klimatische Unbillen gewehrt

Wie oft wohl wurde – angesichts seiner stattlichen Statur und seiner Früchte – Fontanes Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ zitiert? Darin heißt es: „Und kam ein Mädel, so rief er: ,Lütt Dirn, kumm man röwer, ick hebb 'ne Birn.’“ Am Fuß des Birnbaums steht eine in die Jahre gekommene Ruhebank, hinter der sich Brombeerhecken breitmachen. Rauhbergblick steht auf einem Schild rechts neben der Bank. Der mächtige Rauhbergfels jedoch ist nicht mehr zu sehen, weil die Bäume in der Nachbarschaft in die Höhe geschossen sind.

Die klimatische Unbill der letzten Jahre aber hat nun diesem Bild von einem Baum zu schaffen gemacht. So sehr, dass er schließlich keinen Widerstand mehr leisten konnte. Die Trockenheit und Hitze mancher Sommer ließ seine Blätter sehr früh verdorren. Einem Herbststurm konnte ein mächtiger Hauptast nicht mehr standhalten und riss ab. Immer durchsichtiger wurde die Krone, weil immer mehr Astwerk Wind und Wetter zum Opfer fiel.

Lange wehrte sich der Birnbaum. Auch wenn ein Großteil der Äste und Zweige kahl blieb, zeigten sich in den vergangenen Jahren noch Blüten an einem verzweigten Ast, Blätter sprossen, trockneten aber bald. In diesem Frühjahr hat der Baum wohl aufgegeben. Leben ist nicht mehr zu erkennen. Es steht nur noch ein Baumgerippe. Äste und Zweige blieben ohne jeden Ansatz von Grün. Leer. Der Baum ist tot…