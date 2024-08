Am Mittwoch ist es genau 75 Jahre her: Am Sonntag, 14. August 1949, dem Vortag zu Maria-Himmelfahrt, strahlte die Sonne vom Himmel auf den Winterberg. 5000 Gläubige waren zur Weihe des neuen Winterkirchels gekommen. Ein denkwürdiger Tag.

Dieser Augusttag, vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, ist ein historischer Tag für alle Menschen diesseits und jenseits des Winterbergs. Im Pfarrgedenkbuch Erfweiler steht dazu geschrieben: