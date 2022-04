Mit im Schnitt 6,6 Grad ist der März deutlich zu warm ausgefallen. Und mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 21,5 Litern Regen pro Quadratmeter war er zu trocken. Die Sonne hat 230,6 Stunden lang geschienen: Das war viel zu sonnig.

Im ersten Monatsdrittel war es in unseren Breiten durch die Hochs Kai, Lino und Martin durchweg sonnig und oft wolkenlos. Nur am 2. überwogen Wolken. Klare Nächte brachten jeden Morgen Nachtfrost mit bis zu -5,5 Grad Celsius am 9.. An den sonnigen Tagen, bis zu 11,1 Stunden, wurde es bis 14,5 Grad am 10. mild. Zudem war die Luft trocken; am 10. wurde nachmittags eine relative Luftfeuchtigkeit von nur 25 Prozent gemessen. Nachdem die Nacht zum 11. mit -2,7 Grad nochmals leichten Nachtfrost brachte, war die restliche mittlere Monatsdekade komplett frostfrei.

Der 11. verlief nochmals sonnig, ab dem 12. wurde es deutlich wechselhafter und besonders am 15. gab es nachmittags für längere Zeit mäßigen Regen. Deshalb blieb es an diesem Tag mit nur 8,5 Grad auch recht kühl. Bis zum Morgen des 16. kamen 9,3 Liter Regen zusammen. Der Regen enthielt größere Mengen an Saharastaub, der die Atmosphäre in geisterhaftem gelbem Licht erscheinen ließ. Der abgeregnete Saharastaub blieb als Rückstand auf allen möglichen Gegenständen wie Mülltonnen und Autos liegen. Der gelbe Staub hielt sich bis zum 17. in der Atmosphäre, bis er schließlich von einer schwachen Kaltfront vertrieben wurde. Es war das stärkste Saharastaub-Ereignis seit 2008.

Schon der März 2021 war viel zu warm gewesen

Ab dem 18. etablierte sich eine umfangreiche Hochdruckzone über Mittel- und Osteuropa. Die Hochs Peter und Oliver sorgten bis einschließlich 28. für insgesamt sonniges Wetter. Dazu schien die Sonne bis zu zwölf Stunden am 27., und die Temperaturen stiegen steil auf vorsommerliche Werte an. Die Monatshöchsttemperatur von 20,9 Grad am 28. markierte den Höhepunkt dieser Wärmephase. Markant: Am Morgen war es noch 1,3 Grad kühl. Die drei Monatsletzten standen unter dem Einfluss von Tief Jana, das für viele Wolken, kaum Sonnenschein, etwas Regen und deutlich zurückgehende Temperaturen auf nur noch 7,1 Grad Höchstwert am Monatsletzten sorgte.

Schon der März 2021 war mit 6,0 Grad Monatsmitteltemperatur zu warm gewesen. Damals lag die Monatstiefsttemperatur bei -5,7, die Höchsttemperatur bei 25,1 Grad. Das war der Rekordwert für einen März. Mit 53,5 Litern Regen war es etwas zu trocken. Die Sonne schien mit 180,8 Stunden überdurchschnittlich lange.