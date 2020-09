„Für uns war das wie eine Hauruck-Aktion“, sagt Thomas Wolf, der zusammen mit seiner Frau Heike in der Truppacher Straße in Contwig ein Steuerberater-Büro führt. Von dem haben beide einen perfekten Ausblick auf den Kahlschlag über den Gebäuden der gegenüberliegenden Straßenseite. Revierförster Jürgen Leis erklärt, dass die Bäume gefällt werden mussten, da sie drohten umzufallen.

„Das waren tickende Zeitbomben“, sagt Leis im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das Grundstück an der Truppacher Straße, auf dem die Bäume gefällt worden sind, war zuvor im Privatbesitz und wurde laut Leis jahrelang nicht gepflegt. „Die Folge dadurch war, dass Bäume mit extremen Vorhang Richtung Häuser unmittelbar oberhalb der Bebauung standen“, so Leis. Vor allem angesichts der anstehenden Herbststürme hätten die Robinien jederzeit umfallen und die Häuser unter sich begraben können. „Weiterhin standen abgestorbene Bäume und Bäume mit abgestorbenen Ästen in dem Waldstreifen, die eine erhebliche Gefahr für die Häuser unterhalb darstellten“, fügt der Revierförster hinzu.

Dass die Arbeiten gerade jetzt stattfinden mussten, lag laut Leis daran, dass für den Baumschnitt nur ein sehr kleines Zeitfenster zur Verfügung stand: „Wir mussten ja die Sache von oben angehen und waren deshalb darauf angewiesen, dass wir das Feld benutzten durften. Also das Zeitfenster zwischen Ernte und neuer Saat“. Auf der gerodeten Fläche seien nun Wälle aus Hecken angelegt worden, in denen sich Tiere verstecken können.

Leis sagt voraus: „Da viele Robinien in dem Waldstreifen standen, ist damit zu rechnen, dass in zwei bis drei Jahren hier wieder ein junger Wald heranwächst.“