Die erste Auflage des Begegnungsfests in Lambsborn war ein voller Erfolg – dank des Einsatzes vieler Ehrenamtler. Im Dorfgemeinschaftshaus gab es keine freien Plätze.

Rund um das Lambsborner Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ist es noch ruhig. Doch während die Feuerwehr Bratwürste zubereitet, eilen immer mehr Bürger in Richtung Saal. Viele von ihnen bringen Kuchen mit. Ihr Ziel ist das erste Begegnungsfest, zu dem die Ortsgemeinde am Samstag, 21. März, eingeladen hat. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ richtet sich die Veranstaltung an alle Einwohner – von Jung bis Alt, aber vor allem auch an die Lambsborner, die in den vergangenen fünf Jahren zugezogen sind. Die „Neu“-Bürger wurden sogar schriftlich eingeladen, um ihnen Gelegenheit zu bieten, die „Alt-Bürger“ kennenzulernen.

Am Eingang des DGH empfängt ein 85-Zoll-Bildschirm mit leuchtend grünen Folien die Gäste. Auf den Folien ist zu lesen, welche Vereine es in Lambsborn gibt. Wer sich den gesamten Durchlauf anschaut, staunt, wie breit das Angebot ist. Inklusive ist ein Veranstaltungskalender mit zwölf Terminen, die in diesem Jahr noch anstehen. Im 700-Seelen-Dorf ist also einiges geboten – auch an diesem Tag beim Begegnungsfest.

Nicht alle finden Platz

Immer mehr Leute kommen. Beigeordnete Gerlinde Scheffe wirbelt derweil mit anderen Freiwilligen in der Küche. Damen des örtlichen Deutschen Roten Kreuzes nehmen Kuchen entgegen, die später an die Besucher verteilt werden. Ortsbürgermeister Markus Schwarz, Beigeordneter Lothar Stark und Ratsmitglied Patrick Junko stehen bereit, um die Gäste zu begrüßen.

Bis 14 Uhr ist der Saal so voll, dass Stark und Junko zusätzliche Tische und Stühle heranschaffen müssen. Am Ende reichen die Sitzplätze nicht aus; einige Besucher bleiben stehen, um das erste Begegnungsfest von Beginn an zu genießen. Auf der Bühne gestalten die Vereine das Programm, Essen und Getränke sind kostenlos. Spenden sind für den Bürgerbus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bruchmühlbach-Miesau vorgesehen.

Doch wer zahlt das Begegnungsfest? Hauptgeldgeber ist das Ministerium des Innern und für Sport. Mit dem Programm „Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ stellt das Ministerium Ortsgemeinden mit bis zu 1000 Einwohnern jährlich 1500 Euro zur Verfügung, um ehrenamtliches Engagement zu unterstützen. Lambsborn hat das Geld in diesem Jahr in ein Fest für Kinder, Erwachsene und Großeltern investiert.

900 Euro für den Bürgerbus

„Ein paar Neubürger haben wir schon gesehen“, sagt Schwarz. Er habe das Dorfbudget bewusst „auf eine Karte gesetzt“. „Ich wollte das jetzt erst einmal verblasen. Ein Festchen für die Allgemeinheit machen und gucken was geht“, sagt er unverblümt. Ob das Begegnungsfest im Erfolgsfall wiederholt wird? „Wenn es ein Erfolg wird, würde ich es gern regelmäßig einrichten. Wir müssen schauen, wie wir damit rauskommen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Möglich wurde das Fest durch zahlreiche Freiwillige – also jene, für die das Dorfbudget gedacht ist. „Von jedem kommt irgendetwas“, sagt Schwarz, spürbar angesteckt von der positiven Stimmung. Gleichzeitig können sich insbesondere Neubürger darüber informieren, wie sie ihre Freizeit im Dorf gestalten können. Unterdessen spricht Bernd Peter Elgas vom Chor Tonart mit Carsten Schnarr. Beide lachen viel. Schnarr ist zwar kein Neubürger, aber „der Bernd ist schon länger an mir dran, dass ich in den Chor komme“. Ob die Anwerbeversuche erfolgreich sind, wird sich zeigen. Fest steht: Die Gäste haben ein gelungenes erstes Lambsborner Begegnungsfest erlebt. Dafür spricht auch die Spende von 900 Euro an den Bürgerbus.