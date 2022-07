Entstanden ist das heutige Vier-Sterne-Superior-Hotel aus einer Frühstückspension, die Alois und Margit Ruppert mit Unterstützung von Rupperts Eltern aufgebaut haben. Dabei hat Alois Ruppert immer wieder Hand angelegt, viele Fliesen-Kunstwerke selbst hergestellt. Nach wie vor begleitet er persönlich Arbeiten im Hotel, ist Ansprechpartner für Handwerker. Laufend wurde in das Haus, in Erweiterungen und Komfort investiert. Zuletzt wurde das Ursprungsgebäude 2020 aufgestockt und mit neuen Premiumzimmern versehen; dieses Jahr folgte ein XXL-Infinity-Außenpool, laut Ruppert der größte Hotelpool dieser Art in Rheinland-Pfalz.

In der Nähe des Hotels entsteht gerade das „Guest House“ mit Apartments und flexibel hinzubuchbaren Hotelleistungen. Drei Millionen Euro sind für die beiden Gästehäuser veranschlagt. Inklusive dieses Projektes hat die Hoteliersfamilie bisher fast 30 Millionen Euro investiert in Dahn. Heute beschäftigt das Hotel, das den Tourismus-Preis des Landes 2019 gewonnen hat, etwa 90 Mitarbeiter und bietet knapp 200 Betten. In dem Wellness-Hotel übernachten zirka 30.000 Gäste im Jahr, die überwiegend aus einem Umkreis von 200 Kilometern kommen.