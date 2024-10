Nach Jahren der Diskussionen über die Zukunft der Lemberger Grundschule geht es jetzt ganz schnell. Noch in diesem Jahr sollen die Schüler umziehen.

Am Dienstag hat der Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land die ersten Aufträge für die Sanierung des Pavillons, der künftig große Teile der Grundschule aufnehmen wird, in Auftrag gegeben. Außerdem wird die Schulturnhalle energetisch fit gemacht. Ein Schimmelfleck an der Decke eines Lehrerzimmers im aktuellen Grundschulgebäude hat den Ausschlag gegeben. Das aus vier Gebäuden bestehende Schulgelände wird künftig nur noch drei Gebäude haben. Momentan gibt es den früheren Hauptschulbau mit Turnhalle und Schwimmbad. Das Gebäude soll für acht Millionen Euro saniert werden und zu einem späteren Zeitpunkt die Grundschule aufnehmen.

Über dem Schulhof der früheren Hauptschule findet sich der so genannte Pavillon mit sechs Klassenräumen und einer Hausmeisterwohnung. Der wird aktuell laut Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, als Möbellager für Flüchtlinge genutzt. Darunter steht der frühere Fabrikbau der Firma Linn, in dem das Sekretariat, ein großes Lehrerzimmer und Fachsäle der Grundschule sind. Und über die Straße hinweg steht der eigentlich neue Grundschulbau mit fünf Sälen, Mensa, Betreuungsräumen und einem kleinen Lehrerzimmer. Genau in dem Lehrerzimmer sei der Schimmelfleck gefunden worden, berichtete Weber am Dienstag im Verbandsgemeinderat. Das Zimmer sei längst gesperrt und für die Schule keine Gefahr. Weber verwies auf eine Schimmelmessung, die Werte im unteren Bereich ergeben habe. Diese müssten jedoch noch vom Gesundheitsamt bewertet werden, sagte der Bürgermeister.

Pavillon biete beste Voraussetzungen für Übergangslösung

Bei der Suche nach der Ursache für den Schimmel sei entdeckt worden, dass die gesamte Isolierung des Flachdachs mit Wasser vollgesaugt sei. Wie berichtet, würde die Sanierung mit 250.000 Euro viel zu teuer, weshalb die Verwaltung sich den Pavillon näher anschaute und hier beste Voraussetzungen für eine Übergangslösung sieht. Das Gebäude sollte zwar schon seit vielen Jahren abgerissen werden, worauf Christoph Lipps (SPD) süffisant hinwies. Der Zustand sei aber noch so gut, dass mit wenig Aufwand die Grundschule hier einziehen könne, meinte Weber. Die neue Grundschule müsse aufgegeben werden. „Viel muss da nur noch gestrichen werden“, findet Weber.

Vor allem die Elektrik werde Geld kosten. Hier wurde ein erster Auftrag für 38.000 Euro an die Firma Turner in Vinningen vergeben. Die Sanitäranlagen seien besser als gedacht und deren Sanierung werde nur 14.000 Euro kosten. Der Auftrag dazu wurde an die Firma Flemming in Lemberg vergeben. Weitere Arbeiten seien für den Brandschutz und die Heizung nötig. „Die läuft noch gut“, meinte Weber zur Heizung. Insgesamt dürften 105.000 Euro für die Sanierung des Pavillons reichen, schätzt Weber, der hofft, nach dem viel späteren Umzug in das frühere Hauptschulgebäude, den Pavillon für den Schulbetrieb weiter nutzen zu können. Unter anderem könnten Betreuungsräume dort Platz finden oder die Gemeindebücherei. Die Sanierung des Pavillons will Weber ohne Nachtragshaushalt erledigen.

Keine Scherben nach Treffer mit Ball

Ebenso einstimmig wie für die Sanierung des Pavillons stimmten die Ratsmitglieder für den Fenstertausch an der Schulturnhalle. Hier kostet der Abbau der energetisch wenig sinnvollen Glasbausteine rund 19.000 Euro. Für 190.000 Euro installiert anschließend die Firma Metallbau Neumann aus Heusweiler neue, gut gedämmte Aluminiumfenster, die sogar ballschusssicher sein sollen. Der Fenstertausch soll im laufenden Betrieb passieren. Dessen Kosten sind über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz (Kipki) finanziert.