35 Abiturienten hat die IGS Contwig am Samstagabend in der Aula des CJD in Homburg-Schwarzenbach verabschiedet.

Felix Amstadt Zweibrücken

Neele Ast Mauschbach

Alessia Cutaia Zweibrücken

Lena Eiser Kröppen

Lennox Hopkins Zweibrücken

Melanie Jarzina Zweibrücken

Ntilara Kechagia Homburg

Johannes Klein Zweibrücken

Torben Knörr Contwig

Jason Konrad Zweibrücken

Tim Erik Kübler Althornbach

Emilia Kudla Zweibrücken

Justin Littau Zweibrücken

Daniel Okemute Malchow Contwig

Calissa Messinger Winterbach

Ahmed Roa Mohamed Zweibrücken

Leonie Mühlmann Zweibrücken

Marit Müller Zweibrücken

Scarlett Geneview Ponitka Kleinsteinhausen

Timo Regitz Kleinbundenbach

Leo Roller Zweibrücken

Nicole Sata Zweibrücken

Colin Schaab Blieskastel

Nils Schneble Kleinbundenbach

Seline Sefrin Contwig

Elisa Sehy Zweibrücken

Sasha Seibert Winterbach

Abulfazel Sultani Zweibrücken

Felix Utzinger Contwig

Johanna Wagner Rieschweiler-Mühlbach

Simon Wille Contwig

Maxim Witmaier Zweibrücken

Kimberly Wycisk Contwig

Die Preisträger

Beste Gesamtleistung

Leonie Mühlmann (Durchschnittsnote 1,3)

Preis für hervorragende Leistungen im Fach

ev. Religion Marit Müller

Geschichte Marit Müller

Physik Maxim Witmaier

Musik Jason Konrad

Preis für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz