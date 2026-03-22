Contwig Das sind die Abiturienten der IGS Contwig
Felix Amstadt
Neele Ast
Alessia Cutaia
Lena Eiser
Lennox Hopkins
Melanie Jarzina
Ntilara Kechagia
Johannes Klein
Torben Knörr
Jason Konrad
Tim Erik Kübler
Emilia Kudla
Justin Littau
Daniel Okemute Malchow
Calissa Messinger
Ahmed Roa Mohamed
Leonie Mühlmann
Marit Müller
Scarlett Geneview Ponitka
Timo Regitz
Leo Roller
Nicole Sata
Colin Schaab
Nils Schneble
Seline Sefrin
Elisa Sehy
Sasha Seibert
Abulfazel Sultani
Felix Utzinger
Johanna Wagner
Simon Wille
Maxim Witmaier
Kimberly Wycisk
Die Preisträger
Beste Gesamtleistung
Preis für hervorragende Leistungen im Fach
ev. Religion
Geschichte
Physik
Musik
Preis für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz