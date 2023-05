Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lassen sich Denkmalschutz und Energieeffizienz vereinbaren? Eine schwierige Frage, die mit der aktuellen Energiekrise an Bedeutung gewinnt. In Hauenstein will die Gemeinde etwa auf dem Dach des denkmalgeschützten Schuhmuseums eine Photovoltaikanlage errichten. Am Donnerstag treffen sich Fachleute, um darüber zu beraten. Um Energie zu sparen, wird das Museum über den Winter aber erst einmal schließen.

Viel Lob hat es gegeben für die Modernisierung des Deutschen Schuhmuseums und die Renovierung des Gebäudes, einer ehemaligen Schuhfabrik im Bauhaus-Stil, die unter Denkmalschutz steht.