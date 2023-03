Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anfang November ist es so weit, dann eröffnen die Martinshöher Schwestern Inga und Meike Hettrich eine Hausarztpraxis in Bruchmühlbach-Miesau. Sie treten damit in die Fußstapfen ihres 2005 verstorbenen Vaters Bernd, der in Martinshöhe eine Gemeinschaftspraxis gegründet hat. Der Plan, die vom Vater gegründete Praxis zu übernehmen, hat sich zerschlagen.

„Uns war klar, dass wir beide nicht ewig als angestellte Ärzte arbeiten wollen“, sagt Inga Hettrich. Die 40-Jährige arbeitete zuletzt in der Praxis von Ulrich