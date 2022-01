Dass Narren regieren, mag mancher Bürger während des gesamten Jahres denken. In Waldfischbach-Burgalben ist es jetzt aber amtlich: Jennifer I., die Prinzessin des Karnevalverein Waldfischbach (KVW), hat ihre Regentschaft über die Gemeinde übernommen. Inklusive Gemeindekasse und Rathausschlüssel.

Traditionell stürmen in Waldfischbach-Burgalben die Prinzessin und ihr Gefolge am 1. Januar das örtliche Rathaus. Das war corona-bedingt nicht möglich. Auf die symbolische Machtübernahme wollte Jennifer I. aber nicht verzichten. Sie setzte, gemeinsam mit dem Präsidenten des KVW, Kai Schiweck, zum corona-konformen Stürmchen auf Rathaus und Kasse an. Ohne Narrenschar, ohne Böllerschüsse und Konfetti-Kanone. Dem starken Familienverband – der Präsident ist auch Papa der Prinzessin – hatte Bürgermeister Michael Oestreicher nicht viel entgegenzusetzen. Nach kurzem Gerangel überließ er der Prinzessin Kasse und Rathausschlüssel. Die Anstrengung, die seitens der närrischen Hoheit unternommen wurde, um Chefin vom Ganzen (Ort) zu werden, belohnte er noch mit einem kleinen Geschenk in Form eines Armbändchens.

Sollten die Bürger in Waldfischbach-Burgalben in den nächsten Wochen also das Gefühl haben, dass sie von Narren regiert werden, trügt das Gefühl nicht. Beglückwünschen können sie sich dann für diese Erkenntnis mit einem dreifach donnernden Walau, dem Gruß der Narren. Bis Aschermittwoch versuche man das Beste daraus zu machen, versprachen Prinzessin und Präsident.