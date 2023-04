Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Totenkopf, gekreuzte Knochen und Sanduhr: Welche Bedeutung haben zwei alte Kreuze mit diesen Zeichen? Über die beiden außergewöhnlichen Sandsteinkreuze, die an der Südseite des Langhauses der ehemaligen Pfarrkirche Sankt Peter und Paul stehen, wurde schon oft gerätselt. Doch es gibt eine Lösung.

Gerade in Zeiten der Pandemie ist der in Dorfmitte gelegene Friedhof immer ein Ziel von Besuchern. Die hier stehende ehemalige alte Pfarrkirche ist ein Kleinod. Was die Bedeutung der an der