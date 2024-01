Das anstehende Jahr wird laut Bechhofens Bürgermeister Paul Sefrin nicht nur wegen der Kommunalwahl besonders wichtig. Beim Neujahrsempfang der CDU Bechhofen verriet der Dorf-Chef die anstehenden Großbaustellen im Dorf.

Bechhofens Bürgermeister Paul Sefrin blickt trotz der Krisen im Land und in der Welt optimistisch in die Zukunft. Das laufende Jahr wird wie das vergangene ein arbeitsintensives, kündigt er an. Die Großbaustellen werden der Kita- und Grundschulausbau beim Dorfgemeinschaftshaus, sodass das Areal zu einem „Bildungs- und Freizeitzentrum“ aufgewertet wird. Ebenso wichtig sei die geplante Ansiedelung eines Seniorenzentrums und der Blick auf erneuerbare Energien, in Bechhofen in Form der Solarenergie. Abseits davon machte Sefrin beim Neujahrsempfang der Gemeinde klar, dass auch die anstehende Kommunalwahl richtungsweisend wird. Er tritt als Bürgermeister noch mal an, das steht bereits fest.

Vieles aus 2023 soll in diesem Jahr ebenfalls fortgeführt werden. Das sei unter anderem der Glasfaserausbau, der Wanderweg zwischen Lambsborn und Bechhofen sowie der Wohnmobilstellplatz. Bei all der positiven Ausblicke in die Zukunft gab es von Sefrin aber auch Kritik – adressiert an die Landesregierung. „Wesentlich in Rheinland-Pfalz ist, dass die Gemeinden selbstständig sind“, sagte er bei seiner Neujahrsansprache. Eben jene Selbstständigkeit ist laut Sefrin aber dann eingeschränkt, wenn es vom Land hohe Anforderungen gibt, deren Finanzierung jedoch nicht klar kommuniziert wird. Als Paradebeispiel hierfür nannte der Bechhofer Dorf-Chef das neue Kitagesetz. Es passe zwar absolut in die aktuelle Zeit, jedoch habe die Landesregierung die Messlatte hoch angesetzt, den Eltern große Versprechen gemacht und die Umsetzung des Gesetztes letztlich an die Gemeinden weitergeschoben. In reichen Dörfern könnten die neuen Maßstäbe für Kitas gut umgesetzt werden, in finanzschwachen Gemeinden jedoch nicht. Die unweigerliche Folge, so der Bürgermeister: Grenzen arme und reiche Dörfer aneinander, kommt es zu Kita- und Schul-Tourismus, sprich: Eltern schicken ihre Schützlinge lieber ins Nachbardorf, weil dort die Gegebenheiten einfach besser sind.

Küttner: „Vielleicht doch keine so schlechte Zeit“

Bechhofens CDU-Vorsitzende Angelika Küttner sagt, dass das vergangene Jahr trotz Krisen auch viel Positives hatte: Die Pandemie ist Geschichte, die Kandidaten für die Kommunalwahl im Dorf stehen fest, das Dorf wächst und gedeiht und die dörfliche Gemeinschaft steht gut da. Bei all dem Schlechten auf bundespolitischer Ebene ist es für Küttner Bundeskanzler Olaf Scholz, den sie beneidet, weil er die Menschen beruhigt. „Vielleicht ist die Lage doch nicht so schlecht. Oder welche Pillen werden im Bundestag verteilt? Und wenn ja, her damit!“, sagte sie nicht ganz frei von Sarkasmus.

Hinsichtlich der anstehenden Wahlen ist es für Küttner das Gebot der Stunde, dass die Menschen die demokratischen Werte fest unterstützen. Für Extremisten, die dieser schaden wollen, dürfe kein Platz gemacht werden. Eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Ampel-Koalition im Bundestag ist laut Küttner ein „Nährboden für Demagogen und Populisten“. Gegen die müsse jeder ankämpfen. „Es braucht Menschen, auf die man sich verlassen kann“, findet Küttner. Im Dorf hat sie für sich eine solche Person gefunden, sagte sie am Sonntagabend: Paul Sefrin.