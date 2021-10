Dietrichingen. Auf der Grünfläche zwischen der Dietrichinger Flur- und Feldstraße soll ein Neubaugebiet ausgewiesen werden.Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang sagte, dass die Bauplätze zusammen mit dem Schmitshauser Bauunternehmen Staab erschlossen werden sollen. Interessenten gebe es bereits, diese kämen nicht nur aus dem Ort selbst. Zehn bis 15 Bauplätze sollen auf der grünen Wiese entstehen, abhängig davon, wie hoch die Nachfrage ist. „Wir stehen aber noch ganz am Anfang. Bis da Grundstücke vergeben werden, dauert es noch ein bisschen“, fügt Vogelgesang an. Vorerst stünden Gespräche mit dem Schmitshauser Bauunternehmen an, dann beginne die Planung. Bereits im Mai sprach der Gemeinderat über ein Neubaugebiet. Damals stand noch die Fläche zwischen der Gustav-Schmenger-Straße und dem Friedhof, der so genannte Rote Morgen, zur Debatte. „Wenn Dietrichingen sich weiterentwickeln will, braucht man Bauplätze“, hatte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard in der Mai-Sitzung des Gemeinderates klar Stellung bezogen.