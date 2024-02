Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heimatgeschichte: Das Deutsche Schuhmuseum Hauenstein besteht noch nicht einmal 30 Jahre, aber es ist längst ein kultureller und sozialgeschichtlicher Leuchtturm in der Pfalz. Grob überschätzt dürften auch bald rund eine Million Besucher die „wunderschöne, weiße Schuhschachtel“, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung das reine Bauhaus-Gebäude (erbaut 1929) tituliert hatte, besucht haben.

Es ist ein Erfolgsmodell in Deutschlands größtem Schuhdorf. Die Idee, geboren in den schwierigen Jahren des Strukturwandels in der Schuhindustrie der 1980er Jahre,