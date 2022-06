Ja, ist denn heute Feuerwehrfest? Diese Frage konnte am Wochenende in Petersberg mit einem begeisterten Ja beantwortet werden. Die Petersberger Feuerwehr hatte Grund zu feiern. Wie wichtig ihnen die Wehr ist, das bewiesen viele Petersberger, die ebenso mitfeierten, wie Feuerwehrkameraden aus dem Ausrückbereich Petersberg/Höheischweiler/Höhfröschen. Der Feiergrund: Das neue Feuerwehrgerätehaus und das neue Löschfahrzeug, ein MLF.

Dass ihnen die Wehr wichtig ist, das zeigten die Petersberger nicht nur beim Feiern. „Als ich gesagt habe, dass ich Leute zum Aufbau brauche, standen hier am Freitag 50 Helfer“, freute sich Wehrführer Stefan Mayer über Einsatzbereitschaft der besonderen Art. Was wohl auch damit zu tun hat, dass die Wehr selbst in puncto helfen immer erster Ansprechpartner ist. „Wenn ich für die Gemeinde etwas brauche, kann ich den Stefan immer anrufen, der kommt sofort“, lobte Petersbergs Bürgermeister Alex Raquet seinen Wehrführer und dessen Team.

Das Team, das just am Samstag, als Feuerwehrgerätehaus und Fahrzeug vom katholischen Pfarrer Manfred Leiner geweiht wurden und seine protestantische Amtskollegin Verena Gaul-Ehrenreich alle Feuerwehrangehörigen für ihre weiteren Dienste segnete, um zwei Mitglieder wuchs. „Heute haben zwei neue Petersberger Feuerwehrleute erfolgreich ihren Grundkurs absolviert“, freute sich Stefan Mayer. Auf 22 aktive Wehrleute wächst damit die Truppe. Zwölf Jugendfeuerwehrleute gibt es, um deren Ausbildung sich Cedric Mayer kümmert. Dazu kommen viele weitere Helfer, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die Feuerwehrmänner und -frauen nach den Einsätzen mit Essen versorgt werden. Allein 70 Mitglieder zählt der Petersberger Feuerwehrförderverein. „Ich hoffe der Bürgermeister weiß, dass es mit einem Ferkel nicht getan ist, da braucht es schon ein größeres Schwein“, merkten die Wehrleute angesichts der großen Truppe lachend an, als Raquet ihnen ein Spanferkelessen versprach.

Zehn Jahre bis zum Umzug

Bei dem werden vielleicht auch noch mal kurz all die schwierigen Begleitumstände thematisiert, die das Projekt so mit sich gebracht hat. Es dauerte mehr als zehn Jahre, bis die Feuerwehr ihr neues Domizil am unveränderten Standort beziehen konnte. Die Geduld manches Beteiligten wurde stark auf die Probe gestellt. Aber am Samstag überwog dann doch Freude pur.

Petersbergs Altbürgermeister Helge Hussung, der noch im Amt war, als das Projekt ins Laufen kam, erinnerte daran, dass sogar das Fernsehen nach Petersberg gekommen war, eine Geschichte machte, die besagte, dass die Gemeinde Petersberg so arm ist, dass sie sogar ihr Rathaus verkaufen muss. Für 5000 Euro verkaufte sie es an die Verbandsgemeinde als Träger der Feuerwehr. Denn neben der Feuerwehr war auch die Ortsgemeinde in dem Gebäude untergebracht gewesen, das jetzt ausschließlich der Wehr dient.

200.000 Euro teurer

Das Bauvorhaben kostetet 562.534 Euro, etwa 200.000 mehr als geplant. Gut investiertes Geld, attestierte Wehrleiter Harald Borne. Dazu kamen 25.000 Euro, die der Förderverein für die Außenanlage ausgab. Nicht nur das: 3160 ehrenamtliche Stunden für Bauarbeiten leisteten die Feuerwehrleute und die Mitglieder des Förderkreises, sie sparten dem Träger enorme Kosten, erinnerte Architekt Reiner Bosle, der das Projekt 2015 übernommen hatte. Die ersten Planungen waren bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Im Bauverlauf habe sich manche Hürde ergeben. 2019 konnte das neue Domizil bezogen werden, das Fahrzeug, das mit Sonderzubehör größen- und gewichtstechnisch gut in die Fahrzeughalle passt, in Dienst gestellt werden.

Dass zuletzt Corona dafür sorgte, dass sich die Einweihung verschob und verschob, passte zur wechselvollen Geschichte des Feuerwehrgerätehauses. Aber es ist Geschichte, „und heute ist ein wunderbarer Tag für die Wehr“, sagte Landrätin Susanne Ganster, die unterstrich, dass bei der Feuerwehr zu sein eben nicht ein Ehrenamt wie viele andere sei, sondern besondere Herausforderungen stelle. Feuerwehrleute seien bereit sich einzusetzen, um Leben und Gesundheit von Mitmenschen zu schützen, würdigte die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner. Sie erinnerte daran, dass der Katastrophenschutz bei den Haushaltsberatungen in Berlin einen großen Stellenwert eingeräumt bekam.

Zeichen der Wertschätzung

Man wird also vor Ort gespannt sein, was an finanziellen Mitteln ankommt. „Denn wenn die Sirene geht, dann ist was passiert“, sagte der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Heino Schuck, der für den Geschäftsbereich Brand- Zivil- und Katastrophenschutz zuständig ist. Das neue Feuerwehrgebäude in Petersberg, sagte Schuck, sei ein sichtbares Zeichen für die Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements der Wehr. Das man auch mit dem Wunsch verbinde, dass es immer gelinge, den erforderlichen Nachwuchs für die Wehr zu generieren.