Weil er eine größere Menge Amphetamin im Internet bestellt hatte, die aber abgefangen wurde, verurteilte das Schöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens am Donnerstag einen 34-jährigen Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Dass er mit den Drogen Handel treiben wollte, konnte nicht bewiesen werden.

Anfang Februar 2021 hatte der Angeklagte im Darknet, im verborgenen Teil des Internets, ein Kilo Amphetamin bestellt, das aus dem Ausland an eine Packstation in Pirmasens verschickt wurde. Als die dort aber nicht ankam und Nachfragen beim Lieferanten nicht weiterhalfen, bestellte er noch einmal bei diesem. Vielleicht sei die Sendung verloren gegangen, habe er gedacht, erzählte der 34-Jährige vor Gericht. Aus Angst, etwas zu riskieren, habe er die Sendung nicht beim Paketdienst nachverfolgen lassen.

Als der Bruder des Mannes am 25. Februar 2021 die zweite Sendung – Inhalt „nur“ knapp 73 Gramm - in der Packstation in Pirmasens abholen wollte, wurde er von der Polizei festgenommen. Bereits die erste Lieferung war in Dortmund beschlagnahmt und dann das Handy des Adressaten überwacht worden.

Amphetamin zum Schnäppchenpreis

Der Angeklagte gab am Donnerstag an, er habe im Februar 2021 zum ersten Mal im Internet bestellt. „Ein Schnäppchen.“ 800 Euro habe er für ein Kilo Amphetamin bezahlt – in Bitcoins (eine digitale Währung). Beim zweiten Mal habe er auch ein Kilo bestellt, aber es sei weiniger geschickt worden, gestand er. Handeltreiben habe er damit nicht wollen. Es sei alles zum Eigenkonsum gewesen, behauptete der Angeklagte.

Damals habe er drei Gramm pro Tag konsumiert. Dass er in der Coronazeit keine Konzerte mehr besuchen konnte, habe ihm „den Boden unter den Füßen weggezogen“, nannte er als Grund. Mit 17 Jahren habe er aus Neugierde verschiedene Drogen probiert. In der Pandemie sei es dann mehr geworden. Inzwischen habe er aber eine Therapie gemacht, sei nun clean und wolle beruflich Fuß fassen.

Keine Hinweise auf Abnehmer

Ein Polizeibeamter bezeichnete es als „ungewöhnlich“, dass jemand als Konsument ein Kilo Amphetamin bestellt. Das spreche für Handeltreiben. Zumal bei einer Wohnungsdurchsuchung eine große Anzahl großer Tüten mit Amphetamin-Anhaftungen gefunden wurden. Aber die Auswertung von Laptops, Festplatte und Handy, die teils dem ebenfalls konsumierenden Bruder gehörten, ergaben keine Hinweise auf Abnehmer.

Da die Drogen aus dem Ausland kamen und ein Handeltreiben nicht nachzuweisen war, verurteilte das Schöffengericht den 34-Jährigen „nur“ wegen Anstiftung zur Einfuhr von Drogen in nicht geringer Menge in Tateinheit mit versuchten Drogen-Besitzes sowie wegen Anstiftung zur Einfuhr von Drogen in Tateinheit mit versuchtem Drogen-Erwerb. Als Bewährungsauflage muss er 500 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, für drei Jahre an monatlichen Drogenberatungsgesprächen teilnehmen und pro Jahr vier Urinproben abgeben. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung seines beschlagnahmten Laptops und seines Handys als Tatmittel an. Diese hatte der Mann zurückhaben wollen.

Leichte Beschaffung

Der Verteidiger des 34-Jährigen hatte auf eine Bewährungsstrafe von nur acht Monaten und eine Geldauflage von 300 Euro plädiert. Wegen des damaligen Suchtdrucks seines Mandanten sah er ihn als erheblich vermindert schuldfähig an. Und er betonte, wie leicht es sei, im Darknet große Mengen an Drogen zu bestellen. Damit sei eine „Tatprovokation geschaffen“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.