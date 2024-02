Fünf Sitze hält die FDP im Rat der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, dazu einen Beigeordneten-Posten. Ihre Liste für die Kommunalwahl erstellen die Liberalen am 4. März.

„Der harte Kern bleibt, es ändert sich wenig“, sagt der Vorsitzende des FDP-Verbandsgemeindeverbandes Zweibrücken-Land, Volker Schmitt, mit Blick auf die Liste, mit der die FDP bei der Kommunalwahl am 9. Juni ins Rennen um die Sitze im Verbandsgemeinderat gehen will. Alle FDP-Mandatsträger im Rat, neben Fraktionschef Schmitt sitzen dort der Tierarzt Arnold Bonitz, Hornbachs Stadtbürgermeister Reinhold Hohn, Tino Weber aus Hornbach und Peter Lauer aus Großsteinhausen, sollen laut Schmitt auch wieder auf der Liste zu finden sein. Die stellen die Liberalen am Montag, 4. März (18.30 Uhr, VT-Halle in Contwig) auf.

Auf der Spitzenposition kandidieren wird wohl Thomas Hohn, der Zweite Beigeordnete der Verbandsgemeinde. Er soll laut Schmitt „als Zugpferd“ fungieren. „Wir haben auch ein paar neue Gesichter dabei“, sagt der Vorsitzende. Namen will er aber noch nicht verraten.

Blick auf den Bundestrend

Vier Sitze errang die FDP bei den Wahlen 2014, 2019 war es einer mehr. „Wir sind am Wachsen“, hofft Schmitt, dass bei den Wahlen im Juni der Bundestrend – die Umfragewerte der FDP sind derzeit schlecht – nicht durchschlägt. „In den vergangenen fünf Jahren haben wir in der Verbandsgemeinde gute Arbeit gemacht“, unterstreicht Schmitt. Mit Thomas Hohn soll nach dem Willen der Liberalen auch ein FDP-Mitglied Teil des Beigeordneten-Trios der Verbandsgemeinde bleiben. „Warum nicht auch als Erster?“, fragt Schmitt. Das hänge aber vom Wahlergebnis ab. Gewählt wird am 9. Juni.