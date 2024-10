Kerstin und Kevin Stephan lehren ihre Besucher das Fürchten. Denn das Halloween-Haus in Fischbach ist eröffnet. Schaurig-schönes gibt es am Haus, im Hof und in einem Nebengebäude.

Ein gruseliges Lachen empfängt die Besucher des Fischbacher Halloween-Hauses. Zu hören ist dieses schon von weitem. Auf einem leuchtenden Kürbisgesicht ist die Aufschrift „Happy Halloween“ zu lesen. Seit Mittwoch ist das Halloween-Haus von Familie Stephan geöffnet. Und dort gibt es einiges zu entdecken.

Bei der Fotowand mit Guckloch können sich Gäste als Hexe ablichten – direkt daneben sitzt der Sensenmann auf einem Motorrad. Zudem sorgen Kürbisse, Skelette in verschiedenen Varianten sowie Spinnenweben über dem Hof für die passende Atmosphäre.

An zwei Tagen „Live erschrecken“

Richtig gruselig wird es in einem Nebengebäude. Die Überraschungen des Gruselkabinetts sind mit Bewegungssensoren verbunden, sodass es dem einen oder anderen sicherlich angst und bange werden dürfte. Auch der kleine Nachbarsjunge Fernando bringt den Redaktionsbesuch lediglich bis zum Eingang – mitkommen wolle er nicht, das sei ihm zu gruselig. „Vorhin hatte ich eine Besucherin, die wollte nicht alleine rein und bat mich, mit ihr zu gehen“, berichtet Kevin Stephan.

Einige Wochen verbringen er und seine Frau mit den Vorbereitungen. Aus der Taufe gehoben haben sie das Halloween-Haus während der Corona-Pandemie. Damals musste das Paar – wie alle anderen auch – viel Zeit zu Hause verbringen. Mittlerweile schmücken sie ihr Haus bereits im fünften Jahr im Halloween-Stil – und es werde immer etwas mehr. Familie Stephan freut sich darüber, wenn Besucher vorbeikommen und Spaß an dem haben, was die Familie vorher in Kleinarbeit aufgebaut hat.

Spenden für die Kita

„Bei der Eröffnung waren etwa 40 Leute da“, erzählt Stephan. Am Samstag, 26. Oktober, und an Halloween gibt es im Gruselkabinett ein „Live erschrecken“. „Das ist nichts für schwache Nerven, wenn dich im Dunkeln plötzlich eine echte Hand anfasst“, schildert Stephan. Noch bis einschließlich 1. November ist das Hoftor von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Spendenbox, deren Inhalt der Kindertagesstätte zu Gute kommt. Danach wird das Haus Stück für Stück in ein Weihnachtshaus verwandelt. „Das ist für mich das schönste am ganzen Jahr, darauf freue ich mich“, sagt Stephan und bekommt selbst glänzende Augen.