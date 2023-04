Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 300 Gäste fanden am Freitagabend trotz Schneetreibens den Weg in die Trualbhalle in Trulben, wohin Landrätin Susanne Ganster zum Neujahrsempfang des Kreises Südwestpfalz eingeladen hatte. Wir erklären, warum der Empfang gelungen war, was dabei besonders gut gefiel und was überhaupt nicht gepasst hat.

Was unterschied den Neujahrsempfang 2023 von seinen Vorgängern?

Zum ersten Mal gab es eine Talkrunde. Deshalb fasste sich Landrätin Susanne Ganster im Vergleich zu den sonst