Wie können Einsatzkräfte im Katastrophenfall schnell und gezielt pflegebedürftigen Menschen helfen? Rotes Kreuz und Fraunhofer-Institut arbeiten an einer Lösung.

„Wir wollen dafür sorgen, dass niemand im Katastrophenfall übersehen wird.“ Manuel Gonzalez, Vorstand des Landesverbandes Rheinland-Pfalz des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), bringt mit diesem Satz das Anliegen von Dinka auf den Punkt. Dinka ist die Abkürzung für das sperrig klingende Projekt „Dateninteroperalität im Katastrophenschutz und der Altenpflege“, das der DRK-Landesverband zusammen mit dem Fraunhofer Institut in Kaiserslautern in den nächsten 18 Monaten im Rettungsdienstbereich Südpfalz umsetzen will. Der Rettungsdienstbereich umfasst die Landkreis Südwestpfalz, Südliche Weinstraße und Germersheim sowie die Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken.

Das Ziel von Dina ist es, eine zentrale Datenbank mit allen notwendigen Angaben zu gesundheitlich gefährdeten Menschen im Rettungsdienstbereich aufzubauen. Mit Hilfe dieser Datenbank sollen Einsatzkräfte im Katastrophenfall schneller mit den entscheidenden Informationen versorgt werden: Wo wohnen Personen, die nicht mehr gehen können, wie viele Helfer sind erforderlich, um sie zu evakuieren? Wer ist auf ein Beatmungsgerät angewiesen und braucht deshalb besonders schnell Hilfe? Wer lebt nicht in einem Heim, sondern zu Hause, und braucht dort im Krisenfall Unterstützung?

Daten aus vielen Quellen zusammenführen

In Rheinland-Pfalz gebe es 583 Pflegeheime und insgesamt 241.000 Pflegebedürftige, erläuterte Rolf van Lengen, Projektleiter beim Fraunhofer-Institut. 36.900 würden stationär betreut, 47.300 ambulant und 128.400 von Angehörigen. Zwar gebe es zahlreiche Daten über vulnerable Personen, die seien aber auf unterschiedliche Quellen verteilt. „Unser Ziel ist es, die Daten, die es gibt, zusammenzubringen“, erklärte Gonzalez. Van Lengen betonte, dass die Anzahl der Ereignisse mit vielen Toten und Verletzten in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe.

Vertreter der beteiligten Kommunen, des Deutschen Roten Kreuzes und des Fraunhofer-Instituts präsentierten das Dinka-Projekt. Foto: Andreas Danner

Die Herausforderungen für DRK und Fraunhofer-Institut, eine Datenbank oder ein zentrales Melderegister aufzubauen, sind groß. Daten über die Patienten gibt es etwa bei Betreibern von Hausnotrufen, bei den betreuenden ambulanten Pflegediensten und in den Heimen selbst. Der Datenbestand ist mitunter heterogen, wird zum Teil noch auf Papier vorgehalten oder mit Hilfe von unterschiedlichen Computerprogrammen verwaltet. Und es gibt keine standardisierte Schnittstelle, über die diese Daten ausgetauscht werden können.

Die wichtigsten Infos auf einen Klick

Ein erster Entwurf der Datenbank existiert bereits. Die Adressen der zu schützenden Personen werden auf Karten angezeigt, beim Klick auf die Markierung erhalten die Retter wesentliche Informationen zu Mobilität und Versorgungserfordernissen der betreffenden Person sowie zum Hausarzt und zu den Angehörigen. Menschen, die bislang nicht als hilfsbedürftig erfasst sind, sollen sich im Dina-System registrieren können. Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert das Projekt mit 220.000 Euro, auf rund 500.000 Euro schätzte van Lengen die Gesamtkosten.

Die drei Kreise und drei Städte im Rettungsdienstbereich Südpfalz sind stolz, dass sie gemeinsam mit der Integrierten Leitstelle in Landau vom Bund für dieses Forschungsprojekt ausgewählt wurden. „Eine solche Plattform hilft uns gerade im ländlichen Raum, uns auf Krisen besser vorzubereiten und im Ernstfall schnell zu reagieren“, erklärte Landrätin Susanne Ganster. Die Plattform diene „der Sicherheit der Bevölkerung“, betonte der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick. Sie sei ein großer Schritt und schließe eine Lücke, die es derzeit noch gebe. „Es ist gut, dass unser DRK den Zuschlag bekommen hat“, bemerkte Dietmar Seefeldt, Landrat des Kreises Südliche Weinstraße und zugleich Präsident des DRK-Kreisverbandes. Er frage sich aber, „warum hat man das eigentlich bisher noch nicht gemacht?“.