Walshausen will seinen Einwohnern helfen, Geld und Energie zu sparen. Der Gemeinderat sprach sich am Dienstag einstimmig dafür aus bei dem Projekt „Energetisches Quartierskonzept“ mitzumachen.

Bernd Hofer (Grüne), dritter Beigeordneter der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und zuständig für Klimaschutz, Energie, Umwelt und Natur, stellte dem Gemeinderat das Konzept vor und nahm den Ratsmitgliedern gleich zu Beginn die Angst vor hohen Kosten. Bei einer Gemeinde mit 4000 Einwohnern könne man von rund 100 000 Euro ausgehen. Bei einer Förderung von 85 Prozent wären dies 15 000 Euro. Hofer: „Auf eine Gemeinde wie Walshausen mit etwa 300 Einwohnern kommen maximal 2000 Euro zu.“ Energiespar-Maßnahmen würden massiv gefördert; zusätzliche Abschreibungen seien möglich. Die Verbandsgemeinde wird ein Büro auswählen, das ein Konzept erstellt.

Besonders interessant für Häuser in alten Ortskernen

Besonders interessant sei die Förderung für Gebäudeeigentümer in alten Ortskernen. Das Neubaugebiet in Walshausen käme wohl nicht in Frage. Auch keine Gewerbebetriebe. Die könnten alle Investitionen abschreiben. Bürgermeister Gunther Veith fand: „Ich denke, es ist eine gute Sache.“

Groß- und Kleinsteinhausen sind dabei, Rosenkopf schaut

„Auch kleine Ortschaften sind aufgerufen, daran teilzunehmen“, betonte Bernd Hofer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Jede Kommune könne ihr Gebiet – das Quartier – selbst festlegen. Es müssten mehr als zwei Gebäude sein. Der gesamte Ort sei nicht möglich. Einen Grundsatzbeschluss haben bereits Kleinsteinhausen und Großsteinhausen gefasst. Rosenkopf werde schriftlich abstimmen. Wiesbach und Hornbach hätten ihr Interesse bekundet. In Bechhofen geht es derzeit vorrangig darum, einen Platz für die Erweiterung des Kindergartens zu finden. In Contwig läuft der Wahlkampf.

Hofer möchte trotz Corona kein halbes Jahr auf Entscheidungen warten: „Bald sind Landtagswahlen. Ob nach dem Kassensturz weiterhin so hoch gefördert wird, ist nicht sicher.“ Je mehr Kommunen einen Grundsatzbeschluss fassen würden, umso billiger werde die Ausschreibung der Verbandsgemeinde hinsichtlich der Erstellung eines Konzepts.

„Die Bürger brauchen nichts zu bezahlen“, stellt Hofer klar heraus. Die Gebäudeanalyse sei kostenlos. Ebenfalls die Fördermittelberatung. Bedeutsam sei das Programm zum Beispiel für Besitzer von Ölheizungen. Das Klimapaket der Bundesregierung sehe vor, dass ab 2026 keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürften. Allerdings betreffe dies nur Gebäude, in denen eine klimafreundlichere Wärmeerzeugung möglich ist. Stichwort: Hybridheizungen, die erneuerbare Energien einbinden. Der Beigeordnete: „Wer kennt sich da schon aus? Es braucht eine Fachberatung.“ Nicht nur die Grundstückeigentümer, sondern auch die regionalen Firmen könnten von dem Quartierskonzept profitieren, erklärt Hofer. „Wenn die Aufträge für moderne Fenster, Dächer und Heizungsanlagen an lokale Betriebe gehen.“