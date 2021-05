Die Geschichtswerkstatt „Wallhalben und Umgebung“ nimmt Fahrt auf. Am Freitag fand in kleinem Kreis eine Informationsveranstaltung im Ludwig-Katz-Haus in Wallhalben statt. Am 4. Dezember sollen Themenvorschläge besprochen und gleich Themen angegangen werden. Alle Bürger, jung und alt, nah und fern, sind aufgefordert mitzumachen.

Zurück geht die Idee auf das Vorhaben „Dorfraum-Entwickler“, das zusammen mit dem Landesjugend-Pfarramt der Evangelischen Kirche der Pfalz in Kaiserslautern in den Jahren 2019 und 2020 unter der Leitung von Ingo Schenk durchgeführt wurde. Wie der Referent für Grundsatzfragen und Organisationsentwicklung darstellte, haben die jungen Entwickler herausgefunden, dass im Zuge der Fusion der zwei Verbandsgemeinden Wallhalben und Thaleischweiler-Fröschen die Geschichte des ehemaligen Zentralortes Wallhalben zwar von wenigen mündlich weitergegeben wird, in öffentlich zugänglichen Medien, insbesondere im Internet, allerdings nur schwer bis gar nicht zu finden ist. Ihr Hinweis, dass damit die örtliche Identität auf der einen Seite, aber auch die Weitergabe der Geschichte nicht nur an die Jüngeren, sondern etwa auch an Neubürger verloren geht, sei aktuell. Schenk: „Denn die Krise, in der wir zurzeit leben, zeigt, wie bedeutsam und resilient das Leben im Dorf und die Identifikation hiermit ist.“

Eine Geschichtsstube und Ausstellungen geplant

Die Idee und Arbeitsform einer Geschichtswerkstatt stellten Bernhard Haupert und Franz Josef Schäfer im Dialog vor. Sie zeigten auf, was möglich ist. In den vergangenen 30 Jahren haben beide unterschiedliche Forschungsprojekte beispielsweise im Kontext der NS-Zeit durchgeführt und die Ergebnisse veröffentlicht. Die Geschichtswerkstatt unter Beteiligung von Bürgern, Schülern und auch Kindern umzusetzen, sei eine spannende Herausforderung, meinten Haupert und Schäfer. Plan sei auch in Wallhalben, eine Geschichtsstube einzurichten und Ausstellungen zu organisieren. Dies alles soll mit den beteiligten Bürgern gemeinsam entwickelt werden.

Haupert vom Institut für Professionalität und Qualifizierung pädagogischer Praxis (IPQ) war an der Katholischen Hochschule in Mainz tätig und wohnt in Illingen im Saarland. Der Lehrer Schäfer wurde im Februar 2019 an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim an der Bergstraße verabschiedet. Dort rief er vor über 20 Jahren die renommierte Geschichtswerkstatt mit ins Leben. Seine Schüler hätten beispielsweise in einem Industrieareal Akten aufgespürt, anhand derer insbesondere die Geschichte von Zwangsarbeitern in Bensheim aufgearbeitet wurde.

Dreßler: Müssen Interesse der Jugendlichen wecken

Neben dem ersten Beigeordneten Peter Sprengart war auch Ratsmitglied Tobias Dreßler bei der Veranstaltung. „Wir müssen sehen, dass wir das Interesse der Jugendlichen wecken“, betonte der Realschullehrer. Ortsgeschichte sei kein Selbstläufer. Wenn man trockene historische Fakten geschickt mit persönlichen Schicksalen und Bezugspunkten im Ort verknüpft, könne die Geschichte recht lebendig werden. „Mit dem Internet haben wir ein Format, das die Jugendlichen anspricht“, sagte Dreßler.

Horst Kiefer war ins Ludwig-Katz-Haus gekommen, um von seinem Wissensschatz zu berichten. Er habe Vieles aufgeschrieben, damit es nicht in Vergessenheit gerät, erzählte der 85-Jährige der RHEINPFALZ. Er könne vom Einzug der Amerikaner berichten und Feldpostbriefe für das Ortsarchiv beisteuern. Immer wieder falle ihm was Neues – also Altes – ein. Wer von den Neuzugezogenen wisse, dass früher jeder zweite Bauer eine Brennerei gehabt hatte? Die ganzen Bauern gebe es übrigens nun nicht mehr. Und dass Wallhalben aus dem Zusammenschluss von Wallhalben und Oberhausen entstanden ist – wer erinnere sich noch?

Wenn Schäfer am 4. Dezember zum Treffen kommt, will er einiges mitbringen, kündigte er an. Schäfer begrüßt es, dass auch die Nachbargemeinden in die Geschichtswerkstatt einbezogen werden sollen. Schließlich kämen zum Beispiel die Schmitshauser und Saalstädter seit jeher zum Einkaufen und zum Besuch der Ärzte nach Wallhalben.

„Auf der Verbandsgemeinde nicht länger herumreiten“

Schäfer: „Auf dem Thema Verbandsgemeinde soll man nicht länger herumreiten und endlich abschließen. Wichtig ist ein Neuanfang. Mit den Dorfraum-Pionieren können wir neu starten und uns auf Wallhalben konzentrieren.“ Er schlägt vor, die Kirchengeschichte näher zu behandeln. Anlässlich der amtlichen Visitation im Mai 2019 hätten die Mitglieder der Protestantischen Kirchengemeinden Wallhalben und Herschberg, die seit 2016 von Pfarrerin Petra Armbrust-Stepponat geleitet werden, einiges an Material zusammengetragen. Die Jugendlichen hätten bei ihrer Ortsbesichtigung und Gesprächen auch großes Interesse am Schicksal der Juden sowohl von Wallhaben als auch der einst relativ großen Gemeinde in Herschberg gezeigt.

Laut Bürgermeisterin Christine Burkhard soll das erste Arbeitstreffen am 4. Dezember um 17 Uhr starten. Sie geht davon aus, dass auch die Dorf-Entwickler kommen. Aus verschiedenen Gründen war keiner bei der Infoveranstaltung. Angesichts der Corona-Pandemie werde kurzfristig bekanntgegeben, in welchem Rahmen die Veranstaltung stattfinden kann oder ob sie verschoben werden muss.