Bis Jahresende 2021 soll jedes Dorf in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land eine barrierefreie Bushaltestelle haben. In Riedelberg gab es ein Problem: Vom Bürgersteig her wäre sie barrierefrei geworden, aber auf der Straße hätte man ein Hindernis geschaffen.

Die Bürgersteige an den Haltestellen werden auf etwa 20 Zentimeter angehoben, damit die Fahrgäste ebenerdig in den Bus steigen können. Das macht es vor allem für ältere