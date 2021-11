Der Strom wird für die Kunden der Werke Dahner Felsenland im Januar nicht teurer. Neukunden, die nun von anderen Anbietern zu den Werken wechseln, müssen aber bis auf weiteres im Tarif der Grundversorgung bleiben, der etwas teurer ist als der Sondertarif.

Hintergrund der Entscheidung, die der Verbandsgemeinderat am Donnerstagabend einstimmig getroffen hat, ist die schwer kalkulierbare Entwicklung der Einkaufspreise am Strommarkt, wie Klaus Hüther und Marco Christiner von der Werkleitung erläuterten. Die EEG-Umlage als Bestandteil des Strompreises für Endverbraucher sinke zwar deutlich, doch die Großhandelspreise seien stark gestiegen.

Den Strombedarf ihrer Bestandskunden für 2022 haben die Werke bereits am Terminmarkt, wo längerfristig gehandelt wird, eingekauft. Zusätzliche Mengen für neue Kunden werden kurzfristig am – teureren – Spotmarkt eingekauft. Weil die Werke mit ihren Strompreisen aktuell bei Vergleichsportalen als günstig bewertet werden, rechnen sie in Dahn mit vielen Neukunden. Da deren Bedarf aber teurer eingekauft werden muss, soll nun das Risiko eines Verlustes für die Werke dadurch begrenzt werden, dass die Neukunden nicht den günstigen Sondertarif erhalten.