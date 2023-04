Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es fehlt an allem. An Trost, an einer Perspektive, an Kleidung, an Essen. Viele syrische Kinder, die durch den Krieg zu Waisen wurden, leben an der Grenze zur Türkei unter schwierigen Bedingungen. Jetzt geht es für sie darum, den Winter zu überstehen. Ein deutsch-syrisches Paar will helfen.

Es ist ihnen eine Herzensangelegenheit: Jessica und Mutasim Schwarz aus Dahn möchten Kindern, die ihre Eltern im Krieg in Syrien verloren haben und unter äußerst schwierigen Bedingungen