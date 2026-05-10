Verdoppelt hat sich die Grundsteuer für ein Wohn- und Geschäftshaus. Ob das der Stadtrat bedacht habe bei der Neuordnung, fragte ein Bürger in der Einwohnerfragestunde.

In der Einwohnerfragestunde im Stadtratsitzung sprach Bernhard Kriebel seine Situation mit der Grundsteuer an. Er besitze in der Ortsmitte ein Haus, das sowohl gewerblich als auch für privaten Wohnraum genutzt werde. Er sprach für diesen Fall von einer Verdoppelung der Hebesätze. „Mehrere Monatsmieten gehen für die neue Grundsteuer drauf“, ist er frustriert. Das Haus sei im Jahr 2010 modernisiert worden und deren Abzahlung laufe noch. Er zeigte zwar einerseits Verständnis für die Änderungen durch die Reform der Grundsteuer, stellte aber den Ratsmitgliedern auch die Frage, ob sie sich ausreichend mit den Folgen davon für die Bürger beschäftigt hätten.

Er merkte außerdem an, dass seine Grundsteuer auf einem Niveau größerer Städte sei und er in Dahn durch die Zentrumsnähe nicht viele Vorteile habe. „Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Lastwagen vor meinem Haus fahren, wackeln in meiner Wohnung die Gläser“, ergänze Kriebel. Abschließend forderte er die Ratsmitglieder auf, die Grundsteuer erneut zu ändern. Seinen Angaben zufolge sprach er auch im Namen weiterer Bürger, die ähnliche Situation hätten.

Stadtbürgermeister räumt ungünstige Situation ein

Stadtbürgermeister Holger Zwick zeigte Verständnis für den Bürger und räumte ihm viel Redezeit ein. Zwick verdeutlichte aber auch, dass die Grundsteuer nicht ohne weitere Abstimmungen zu ändern sei. Der Bürgermeister kündigte aber auch an, dass sich die Ratsmitglieder über seine Ausführungen austauschen werden: „Wir haben uns damals vor den Beschlüssen viel Zeit für die Beratungen genommen und uns auch damit beschäftigt, wie es sich für Privat- und Geschäftsleute auswirkt.“ Eingestanden hat Zwick, dass bei den differenzierten Hebesätzen der Stadt Dahn die Grundsteuer in der Kombination von Geschäfts- und Privathaus ungünstig hoch ausfalle.

Der Stadtrat hatte im April 2025 die Steuersätze wie folgt beschlossen: Grundsteuer A 345 Prozent (unverändert), Grundsteuer B 465 auf 540 Prozent, und Gewerbesteuer 380 auf 400 Prozent. Die Stadt verzichtete auf 90.000 Euro, um noch höhere Steuern i zu verhindern. Um der Aufkommensneutralität gerecht zu werden, müsste die Grundsteuer auf 686 Prozent erhöht werden. Dies erschien dem Stadtrat damals zu hoch.