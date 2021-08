Es wird wieder Urlaub gemacht. Vor allem deutsche Ziele sind gefragt. Auch das Dahner Felsenland, in der Südwestpfalz die übernachtungsstärkste Verbandsgemeinde, profitiert davon. Und Gastgeber setzen weiter auf diesen Trend, investieren wieder. Allen voran die beiden großen Dahner Hotels, die weitere Millionenbeträge einsetzen.

Ein großer Kran verrät es längst: Am Hotel Pfalzblick wird gebaut. Wieder. In diesem Jahr ist es sogar das zweite große Projekt, das dort gestemmt wird. Erst zu Jahresbeginn wurde der Wellnessbereich des Vier-Sterne-Superior-Hauses modernisiert. Ein Panorama-Haus ist entstanden und ein weiterer, ganzjährig nutzbarer Warm-Pool, angelegt als so genannter Infinity-Pool. Dabei handelt es sich um ein scheinbar kantenloses Schwimm- oder Reflexionsbecken, in dem die Wasserfläche unendlich erscheint. Diese Erweiterung sei weitgehend abgeschlossen, sagt Hotelier Manfred Maus. 2,6 Millionen Euro flossen in diese Maßnahme.

Doch das war es keineswegs. Weitere 4,4 Millionen Euro werden derzeit verarbeitet: Zimmer im älteren Flügel werden nun modernisiert und erweitert. Doppelzimmer werden nun fast verdoppelt auf 49 Quadratmeter, Suiten für zwei und mehr Personen eingerichtet. Zum Jahresende wollen sie damit fertig werden, sagt Manfred Maus. Dann verfügten sie über 86 Zimmer, darunter zwölf Suiten. Fürs kommende Jahr sind weitere Investitionen geplant, so in Küche, Logistik, Kühlräume. Das Budget dafür: noch mal fünf Millionen Euro.

Naturnaher Tourismus gefragt

Ohne die entsprechende Nachfrage würde die Hoteliersfamilie kaum so viel Geld in die Hand nehmen. Sie seien in der glücklichen Lage, bestätigt dies Maus, dass die Nachfrage gut sei, ihre Gäste sehr loyal und dass es eine hohe Wertschätzung gebe. Der Wunsch nach naturnahem Tourismus sei vorhanden, stellt er fest. Und nach Ruhe und Raum – dem die aktuellen Erweiterungen gerecht werden sollen. Gleichgültig, welches Wetter gerade herrsche, der Gast finde im Haus immer genug Platz, sagt Maus.

Davon, dass der Trend zum Urlaub in Deutschland andauert, ist Maus überzeugt. Es dürfte zwar im kommenden Jahr eine leichte Rückwärtsbewegung geben, da mehr Urlaub im Ausland gebucht werde. Aber das sei ja ein auch ein anderes Publikum als das ihre. Vor allem für jene, die bewusster lebten, sei Urlaub in Deutschland weiterhin eine gute Wahl.

Auch Felsenland-Resort investiert

Von diesem Trend profitiert auch das weitere Vier-Sterne-Superior-Haus in Dahn, das Felsenland-Resort der Familie Ruppert. Die Buchungen liefen sehr gut, sagt dort Hotelier Alois Ruppert, sie seien voll belegt – auch mit vielen Stammgästen. Früher habe es in der Sommersaison meist ein kleines Sommerloch gegeben, stellt er fest – dieses Jahr nicht.

Seit 2. Juni läuft auch bei ihm der Betrieb wieder, unter den besonderen Hygienebedingungen der Branche. Doch da sie viele Pools, Saunen und Restaurants hätten, verteilten sich die Gäste gut im Haus; die Mitarbeiter würden zudem täglich getestet. „Wir sind sehr zuversichtlich“, stellt Ruppert fest. Für die Branche hofft er auf Stabilität – die Politik müsse nun auch vorsichtig sein mit erneuten Schließungen, findet er.

Die schwierige Zeit des Lockdowns hätten sie auch dazu genutzt, Ideen für das Haus zu entwickeln. Dazu gehört ein neuer beheizter Außenpool im XXL-Format, der möglichst im Frühjahr gebaut werden soll. Außerdem ist ganz in der Nähe des Resorts ein „hotelähnliches Gebäude“ mit Appartements geplant, die ein niedrigeres Preissegment bedienen sollen. Etwa drei Millionen Euro will Ruppert in die neuen Projekte investieren. Erst voriges Jahr hatte er seine neuen „Berg-Lodges“ in Betrieb genommen. Und die seien inzwischen am schnellsten belegt, stellt er erfreut fest mit Blick auf die jüngste Investition von etwa zwei Millionen Euro.

Personalfrage bleibt schwierig

Eine Herausforderung bleibt für beide Hotels allerdings die Personalfrage. Sie würden zu ihren 90 Beschäftigten gerne weitere Mitarbeiter einstellen, stellt Ruppert fest. Aber es sei nicht einfach, obwohl sie „sehr gut“ bezahlten. Die Branche habe schon länger ein Personalproblem, sagt Maus, die Pandemie habe nun wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Im Herbst hätten sie ihr Personal gerade erst aufgestockt, dann sei der Lockdown gekommen, berichtet er. Jetzt seien es 91 Mitarbeiter, obwohl es keine Entlassungen gegeben habe. Sie führten nun wieder Gespräche mit Bewerbern, aber für die Branche bleibe es eine große Herausforderung.

Diese trifft auch kleinere Häuser. Die Folgen des Lockdowns haben sie etwa beim Hotel Eyberg in Dahn noch relativ gut bewältigt – auch dank staatlicher Hilfen –, wie Hotelier Gerhard Vogel berichtet. Schade sei aber, dass sie gute Mitarbeiter verloren hätten, die sich in der Pandemie beruflich umorientiert hätten. Sie hätten die Belegschaft – derzeit zehn – nun wieder aufgestockt. Den Biergarten würden sie aber voraussichtlich nicht mehr öffnen, sagt Vogel – dieser sei 2020 ohnehin kurzfristig entstanden, um ihren Gästen etwas bieten zu können, nachdem der benachbarte Sportpark zeitweise geschlossen war.

Mit der Nachfrage seien sie zufrieden, stellt Vogel fest, der noch auf September und Oktober setzt. Die seit längerem geplante Erweiterung des Hotels hat er zwar verschoben, aber keineswegs aufgegeben.