Das Dahner Felsenland misst sich derzeit mit Wanderregionen wie dem Salzburger Land, dem Montafon oder dem Berner Oberland in der Schweiz: beim Leser-Wettbewerb Trekking Award 2022 des Outdoor- und Wander-Magazins Trekking.

Das Trekking-Magazin hat das Dahner Felsenland für den Wettbewerb als Bewerber in der Kategorie Wanderregion nominiert, unter insgesamt 21 Wanderregionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Pfalz seien sie als einzige Region gelistet, betonte Verbandsbürgermeister Michael Zwick, der den Verbandsgemeinderat am Donnerstag darüber informierte. Bei dem jährlich veranstalteten Wettbewerb können die Leser noch bis 9. Januar 2022 ihre Favoriten wählen. 2021 hatte die Wanderregion Pfalz den dritten Platz belegt.