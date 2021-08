Zehn Covid-19-Fälle sind inzwischen in der Dahner Asylunterkunft im Domecos-Gebäude bestätigt. Um weitere Ansteckungen zu verhindern und die Patienten zu betreuen, sollen die zehn Männer nach Zweibrücken gebracht werden. Dort soll im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus eine Station für sie eingerichtet werden. Doch ob das so kommt, ist zweifelhaft, denn der Plan hat mehrere Haken.

Die zweite Testreihe in den drei Dahner Asylunterkünften hat gezeigt, dass nur ein Gebäude von Covid-19-Fällen betroffen ist. In der Pirmasenser Straße 37 und der Marktstraße 2 waren die Testergebnisse aller Bewohner wiederum negativ. Deshalb wurde die Quarantäne für die beiden Unterkünfte am Donnerstag aufgehoben und der Sicherheitsdienst abgezogen. Anders im dritten Haus in der Pirmasenser Straße 61: Dort galten bisher sechs Männer als infiziert mit dem Erreger Sars-CoV-2. Nun wurde die Infektion vier weiterer Bewohner bestätigt, berichtete Landrätin Susanne Ganster am Donnerstag. „Das Infektionsgeschehen geht weiter. Das müssen wir heute leider verkünden.“ Die Kette der Ansteckungen soll unterbrochen werden.

„Wir haben das Infektionsgeschehen begrenzt auf das Domecos-Gebäude“, betonte Ganster. Die zehn Covid-19-Patienten sind von den anderen getrennt in einem eigenen Geschoss. Sie sollen in eine neue Unterkunft gebracht werden: Unter Vollschutz und in Begleitung von medizinischen Fachkräften sollen Mitarbeiter des Roten Kreuzes die Männer nach Zweibrücken bringen. Im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus werde eine Station für sie hergerichtet. Dort betreibt im Moment das Zweibrücker Nardini-Klinikum eine einzelne Station. Über die Küche des Nardinis sollen auch die Dahner Covid-19-Patienten versorgt werden.

Wosnitza: „Ich war überrascht“

Am Donnerstagmittag hieß es bei einer Pressekonferenz in der Kreisverwaltung noch, dass die zehn Dahner Geflüchteten am Freitagvormittag nach Zweibrücken gebracht würden. Marold Wosnitza, Zweibrückens Oberbürgermeister, habe seine Unterstützung zugesichert, so Ganster. Man warte nur noch auf das letzte Okay, Details seien noch zu klären.

Im Laufe des Nachmittags wurde klar, dass dieser Plan nicht zu halten ist. Wosnitza reagierte auf die Online-Meldung der RHEINPFALZ über den Plan der Kreisverwaltung irritiert. Zwar habe er am Donnerstagvormittag bei einem Gespräch mit dem Kreisbeigeordneten Peter Spitzer seine Hilfsbereitschaft erklärt. Dabei sei aber keine Rede davon gewesen, dass Startpunkt der nächste Vormittag sein soll. „Ich war überrascht“, sagte der OB zur RHEINPFALZ-Nachricht. „Natürlich wollen wir helfen, aber wir müssen erst mal die Rahmenbedingungen klären.“ Die Stadt Zweibrücken hatte das Gebäude des ehemaligen Krankenhauses während der Corona-Pandemie für Notfälle beschlagnahmt. Diese Beschlagnahmung wurde laut Wosnitza aber zurückgenommen. Genau gesagt, sollten die Schlüssel am Donnerstag den Diakonissen zurückgegeben werden.

Umzugstermin nicht zu halten

Er könne als OB gar nicht mehr über das Haus verfügen, sagte Wosnitza. Er sehe „keine Chance“, dass der Umzug der Asylsuchenden am Freitag stattfinden kann, und sei nicht mal sicher, dass das Gebäude und seine Ausstattung für deren Unterbringung geeignet sind. „Das wurde für eine Krankenstation eingerichtet, nicht für eine Quarantänestation.“ Warum der Kreis mit einem Umzug am Freitag gerechnet hatte, wisse er nicht: „Wir waren relativ eindeutig, wie die Situation hier ist.“

Nun müsse mit der Diakonie verhandelt und vermutlich entsprechende Verträge geschlossen werden. Er wisse derzeit nicht, ob die Stadt Zweibrücken rechtlich befugt wäre, das Gebäude erneut zu beschlagnahmen, sagte der OB. Susanne Ganster bestätigte am Nachmittag, dass der Umzug am Freitag nicht zu halten sei. Es sei noch einiges zu klären.

Der Zweibrücker Arzt Christoph Gensch sagte auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass er sich grundsätzlich bereit erklärt habe, die medizinische Betreuung der Dahner Covid-19-Patienten zu übernehmen – falls das Arrangement wie geplant zustandekommt. Falls nicht, bleibt es wie gehabt: Die Infizierten wohnen weiter im Domecos-Gebäude in Dahn.

Negativ Getestete müssen warten

In der Pirmasenser Straße 61 sind noch sechs Bewohner, bei denen beide Tests negativ ausfielen. Sie sind im Obergeschoss untergebracht, getrennt von den Infizierten. Das Problem: Sie haben bis zum Ergebnis der zweiten Testreihe mit den vier Männern zusammengelebt, die sich am Ende als infiziert erwiesen. Deshalb kann laut Ganster nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei den sechs Gesunden in den nächsten Tagen nicht doch noch eine Infektion zeigt. Sie müssen also weiter im Haus bleiben und werden am Montag ein drittes Mal getestet. Erst wenn dieses Mal alle Bewohner negative Ergebnisse erhalten, wird die Quarantäne beendet. Bis dahin dürfen sie sich zwar vor der Tür die Beine vertreten, das Gelände der Unterkunft aber nicht verlassen.

Zum Kommentar geht es hier.