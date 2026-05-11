Seit 2025 gibt es in Dahn eine politische Jugendvertretung, die die Interessen der Jugend im Stadtrat vertreten soll. Seitdem fanden einige Aktionen jungen Leute statt.

Die Mitglieder der Dahner Jugendvertretung sind Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren: Es sind Julia Breitsch, Nelly Ganter und Luca Schwarz. Sophie Berger, Noah Ringhof und Anne Wiedemann sind stellvertretende Mitglieder. Seit vergangenem Jahr nehmen regelmäßig zwei Mitglieder der Jugendvertretung an den Sitzungen des Stadtrates teil: Meistens sind das Julia Breitsch und Luca Schwarz. Stadtbürgermeister Holger Zwick bindet die beiden in die Ratsarbeit ein. So erkundigt er sich regelmäßig vor Beschlüssen nach der Sichtweise der Jugend.

Seit der jüngsten Dahner Stadtratssitzung steht den Jugendlichen auch ein Betreuer zur Verfügung: Der Stadtrat wählte dazu einstimmig Manuel Schwamm, der auch bisher schon in gutem Austausch mit den Jugendlichen gewesen sei. Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Dahn wurde bestimmt, dass Einwohnern die Funktion eines ehrenamtlichen Jugendbetreuers übertragen werden kann. Zur Unterstützung der Jugendvertretung der Stadt Dahn wird Schwamm als ehrenamtlicher Jugendbetreuer mit der Funktion „Beauftragter für den Jugendstadtrat“ ab sofort eingesetzt. Die pauschale Entschädigung dafür beträgt fünf Euro je Stunde, der Tageshöchstsatz wurde auf 40 Euro festgesetzt. Zwick sieht in dieser Funktion eine Schnittstelle zwischen Stadtrat und Jugendvertretung.

Gremium organisiert Einweihung des Skaterparks

Am 21. Juni wird die neue Skateranlage in der Pfaffendölle eingeweiht. Die Jugendlichen der Jugendvertretung sind mit der Organisation betraut. Beim Pfingstfest im Kurpark veranstalten sie außerdem ein Kinderprogramm am Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Im April wurde Osterbasteln und eine Osterolympiade angeboten. Der frühere Stadtbeigeordnete Stephan Oberhauser und Stadtratsmitglied Manuel Schwamm hatten mit weiteren Helfern vor der Wahl der Jugendvertretung in zahlreichen Infoveranstaltungen die Voraussetzungen für die erfolgreiche kommunalpolitische Jugendarbeit geschaffen.