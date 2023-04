Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Mittwoch dürfen Gaststätten und Cafés wieder öffnen. In Dahn waren an diesem Tag schon einige Gastronomen am Start. Und die ersten Gäste nahmen Platz.

Geöffnet haben bereits am Mittwoch die Restaurants und Gaststätten Altes Bahnhöf’l, Bahnhofsgaststätte, China-Restaurant, Cadillac, Denkbar, Pizzeria Deluxe Ratsstube,