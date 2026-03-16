Die Stadt Dahn richtet ihren Gästebeitrag neu aus. Bei Vergünstigungen etwa im Schwimmbad könnte künftig Umsatzsteuer fällig werden.

Die Stadt erhöht ab Oktober den Gästebeitrag: Statt bislang 1,50 Euro werden künftig zwei Euro pro Person und Übernachtung fällig. Beitragspflichtig sind alle, die im Dahner Stadtgebiet eine Unterkunft nutzen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben.

Vom Beitrag befreit sind Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Ebenfalls befreit sind schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 80 Prozent sowie deren Begleitpersonen. Auch bei Verwandtenbesuchen fällt kein Beitrag an, sofern für die Übernachtung nicht bezahlt wird. Inhaberinnen und Inhaber von Zweitwohnungen sind ebenfalls ausgenommen.

Abgabe seit zehn Jahren stabil

Die Stadt erhebt den Gästebeitrag zur Finanzierung des Betriebs und der Unterhaltung von Einrichtungen, die ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienen. Zudem fließt Geld für touristische Veranstaltungen. Seit dem Jahr 2016 lag der Satz bei 1,50 Euro pro beitragspflichtiger Person und Nacht. Die Abwicklung erfolgt über die Beherbergungsbetriebe.

Grundsätzlich beinhaltet der Gästebeitrag auch Umsatzsteuer. Derzeit sind die Einnahmen der Stadt Dahn aus dem Gästebeitrag jedoch nicht umsatzsteuerpflichtig. Die Pflicht kann entstehen, sobald eine Gegenleistung gewährt wird, etwa ermäßigter Eintritt in Schwimmbäder oder vergünstigte Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. In diesem Fall läge der Umsatzsteuersatz bei sieben Prozent.

Der Stadtrat hat die Gästebeitragssatzung in seiner jüngsten Sitzung angepasst. Hintergrund sind Änderungen im Umsatzsteuerrecht in Bezug auf Gästebeiträge. Im Zuge dessen wurde auch der Beitrag erhöht. Damit bewegt sich Dahn auf dem Niveau der benachbarten Kommunen.