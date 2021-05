Die Gemüter haben sich beruhigt. Flyer an Autos mit auswärtigen Kennzeichen, die deren Insassen wegen der Corona-Krise zur Heimkehr aufforderten, gehören der Vergangenheit an. Eingemischt hatte sich zuletzt auch Stadtbürgermeister Holger Zwick, der mit der Initiatorin der Flyer-Aktion sprach und danach das Ende der Aktion sogar im Amtsblatt bekanntgab.

Die Handzettel an Autos mit auswärtigen Kennzeichen hatten vor Ostern für Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Einmal für Zustimmung bei jenen, die einen ansteigenden Tagestourismus befürchteten. Auf der anderen Seite für Ablehnung bei jenen, die sich um die Gastfreundschaft der Region sorgten. Verbandsbürgermeister Michael Zwick äußerte Verständnis für die Angst der Bürger vor Ansteckung, verwies aber gleichzeitig darauf, dass Ausflüge zwar nicht erwünscht, aber auch nicht verboten seien. Ähnlich äußerte sich Landrätin Susanne Ganster, die ebenfalls mit Blick auf die Bedeutung des Tourismus vor Einzelaktionen wie Handzettel warnte (wir berichteten am 7. April).

Aktion sollte zum Nachdenken anregen

Die Reaktionen, die ihre Aktion auch in den Medien auslöste, hat die Initiatorin Manuela Rothfuchs selbst überrascht. Dass dadurch die Urlaubsregion Dahner Felsenland eine unglückliche Außendarstellung erfuhr, sei nicht ihre Absicht gewesen, sagte sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Mit der Flyer-Aktion habe sie die Tagesgäste zum Nachdenken animieren wollen: „Sich bewusst selbst zu fragen, was derzeit eine tatsächliche Notwendigkeit ist.“

Ängste der Bürger zunächst nicht ernst genommen

Bevor Verbandsbürgermeister Michael Zwick kurz vor Ostern seinen Appell zum Daheimbleiben startete, habe sie nicht den Eindruck gehabt, dass die Ängste der Bürger in der Region wegen möglicher Ansteckungsgefahren durch die vielen Tagestouristen von den Politikern ernst genommen worden seien, stellt sie fest. Gut fand sie daher, dass der Dahner Stadtbürgermeister Holger Zwick an Ostern mit ihr das persönliche Gespräch suchte. Dabei habe er ebenfalls verdeutlicht, dass man aufgrund der gesetzlichen Lage Tagesgästen die Anreise und den Aufenthalt nicht verbieten könne und als Tourismusregion bei diesem Thema sehr sensibel vorgehen müsse. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass zum Schutz der Bürger durch Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr seit dem erhöhten Aufkommen an Tagesgästen die Kontrollen öffentlicher Plätze und der Abstandsregeln erhöht wurden. Ebenso seien viele Parkplätze gesperrt gewesen.

Manuela Rothfuchs beurteilt Appelle an Tagesgäste und die Gastfreundlichkeit der Region nicht als Widerspruch. „Auch wenn die Wortwahl meiner Flyer vielleicht zu deutlich war, empfand ich es als wichtig, etwas zu tun und die Tagestouristen auf die Themen gegenseitiger Respekt und Schutz aufmerksam zu machen“, betont sie. Auf dem Flyer war zu lesen: „Was an dem Satz: ,Bitte bleiben Sie zuhause ’ haben Sie nicht verstanden?“

Am Ostersonntag tauchte an der Zufahrt zum Eyberg übrigens eine zweite Sorte an Flyern auf, die man aber niemandem zuordnen konnte und die am folgenden Mittwoch wieder verschwunden war.

Was sagen Besucher?

Und was meinen Besucher des Dahner Felsenlandes selbst dazu? Die RHEINPFALZ unterhielt sich mit Tagestouristen beim Waldspaziergang. Die Mehrheit kannte weder die Flyer noch die Diskussionen in den sozialen Medien. Die Gäste kamen aus Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, St. Ingbert, Baden-Baden und Köln. Eine Familie mit zwei Kindern aus Bensheim berichtete, dass man ihnen immer sehr freundlich und positiv begegnet sei. Ein Ehepaar mittleren Alters aus Neustadt sagte: „Wir kommen gerne ins Dahner Felsenland, besonders aktuell; wir halten alle Regeln ein und gefährden so niemanden. Wir verstehen aber auch die Sorgen der Bevölkerung.“