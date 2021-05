Es riecht nach Wald und Tieren. Von dem schattigen, großen Gehege am Hang schauen uns schwarze Kulleraugen auf Augenhöhe erwartungsvoll entgegen. Kaum eine Sekunde vergeht, und neugierig interessiert nähern sich vier feuchte Nasen, die uns ausführlich beschnuppern. Völlig unaufgeregt heißen uns die Langohren willkommen und hoffen auf Streicheleinheiten.

Wie magnetisch wird die Hand zu dem grauen Fell hingezogen. Die langen Ohren aufgestellt, werden unsere Zärtlichkeiten sofort erwidert. Dali und Chili, beste Freunde, wetteifern um unsere Gunst. Die Eselzunge kitzelt auf den nackten Zehen, auch das Display der Kamera wird mit der Zunge getestet. Sie sind putzige Gesellen, die acht Esel, die ihr neues Zuhause in der Heilsbach gefunden haben.

Die Tiere sind für die Einrichtung ein Gewinn, es gibt genug Gras auf dem Gelände, das es zu fressen gilt. Tierpfleger Maximilian Hafi kennt seine Schützlinge seit Jahren. Man spürt die vertrauensvolle Beziehung zwischen Pfleger und Tieren. Die vergangenen sieben Sommer hat er auf dem Eselhof Gentiâne in den südfranzösischen Cevennen verbracht. Seit Kurzem ist er für Ânecdote zuständig, den Ableger des Eselhofs in der Heilsbach. Die Esel kann man mieten, für eine Stunde oder mehrere, für einen Tag oder für Mehrtagestouren. Die Wege hat Hafi alle vorher getestet.

Allein mit den Tieren

Während wir uns unterhalten, kommt der Rest der Truppe, um sich bekannt zu machen. Calison, Gavroche und Garance, Uranie, Papaye und Aneth sind allesamt freundliche Zeitgenossen, die wissen, was sich gehört. Das sei kein Wunder, sagt Hafi, denn die Esel sind für die Wanderungen ausgebildet und können mit Menschen umgehen. Das Besondere an den Heilsbacher Eselwanderungen ist, dass man sich ohne Wanderführer auf den Weg macht. „Ich gebe aber vorher eine ausführliche Einführung“, sagt Hafi. Dabei erklärt er, was es heißt, mit einem Esel unterwegs zu sein: „Der Esel bestimmt das Tempo. Drängeln oder an der Leine ziehen hat keinen Zweck, Zwang funktioniert bei Eseln nicht. Was sie tun, machen sie freiwillig“, berichtet er lachend.

Esel sind superschlau, findet der Tierpfleger, sie freuen sich über neue Leute und haben Lust auf gemeinsame Erlebnisse. Er erklärt den Umgang mit dem Tier, die Pflege, denn bei Mehrtagestouren müssen sich die Wanderer am Abend selber um das Tier kümmern. Hierfür wurden Unterkünfte gefunden, die Wasser und Heu für die Vierbeiner anbieten.

Holzsättel aus Vinningen

Die acht grauen Gesellen in der Heilsbach sind Mischlinge. „Wir züchten keine bestimmte Rasse“, sagt Hafi. Wichtig ist, dass die Esel gesund und mental fit sind. Verschmust sind sie allemal, wie Hafi demonstriert. Er legt den Kopf des Esels auf seine Schulter und krault ihn dabei. „So könnten wir wohl stundenlang stehen.“

Packsattel für die Wanderung gibt es mit auf den Weg. Die Holzsattel wurden eigens in einer Schreinerei in Vinningen gefertigt. Dazu zwei Satteltaschen für bis zu 40 Kilogramm Gepäck, gleichmäßig auf beide Seiten verteilt, versteht sich. Statt Gepäck kann man auch ein Kind bis 40 Kilogramm in den Sattel setzen.

Im Gepäck sind Leine und Pflock zum Anbinden in den Pausen, eine Bürste und ein Hufkratzer und natürlich die Nummer von Hafi, der im Notfall mit dem Anhänger gefahren kommt. Das sei zwar schon nötig gewesen, aber nie wegen der Esel: Meistens habe sich ein Wanderer verletzt und musste die Tour abbrechen.

Lieblingsstelle: Anfang der Ohrmuschel

Wer mit Eseln wandert, entschleunigt, sagt Hafi. Die Teilnehmer lernen auch etwas über sich selbst: Wie reagiert man, wenn es nicht so läuft, wie man sich das ausgemalt hat, weil der Esel sein eigenes Tempo geht. „Esel sind sehr selbstbedacht, sie würden sich niemals selber in Gefahr bringen. Wenn sie nicht mehr weiter gehen, hat das mit Sicherheit einen Grund“, erläutert Hafi.

Unser Gespräch über und mit den Eseln ist beendet. Wir verabschieden uns, nicht ohne vorher ausführlich zu streicheln und die Lieblingsstelle zu kraulen, der Anfang der Ohrmuschel. Uns beschleicht der Eindruck, dass Esel so manchem Zeitgenossen etwas Wesentliches voraus haben. Sie ruhen in sich, und das strahlen sie aus.

Kontakt