Unter den 23 Covid-19-Fällen, die das Gesundheitsamt am Freitag gemeldet hat, befindet sich ein Kind aus der Robert-Schuman-Grundschule in Pirmasens.

Nach Auskunft der Kreisverwaltung kann der Unterricht jedoch fortgesetzt werden, weil der Junge zuletzt am 28. Oktober in der Schule war und danach unter Quarantäne stand. Allerdings müssen wegen der Hygiene-Maßnahmen der Grundschule acht Personen, die direkten Kontakt zu dem Kind hatten, nun ebenfalls in eine 14-tägige Isolation, die sich ab dem Treffen am Mittwoch vergangener Woche berechnet.

Weitere neun Fälle im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts Südwestpfalz, das neben dem Kreis die Städte Pirmasens und Zweibrücken umfasst, galten ebenfalls als Kontaktperson ersten Grades von Infizierten. Auch sie waren bereits in häuslicher Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis bekamen, so Kreissprecher Thorsten Höh. Die neun Patienten stammen aus Pirmasens (3), Zweibrücken (1) sowie den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (1), Hauenstein (1), Thaleischweiler-Wallhalben (1) und Zweibrücken-Land (2). Bei der Arbeit in Frankreich hat sich eine weitere Frau aus Zweibrücken-Land infiziert. Sieben Fälle waren noch in Arbeit, als der Kreis die Tagesergebnisse meldete. Bei fünf weiteren hat das Gesundheitsamt die Infektionsquelle bisher nicht gefunden.

Nicht jeder wird getestet

Nach der Rechnung des Landesuntersuchungsamts sind Pirmasens und der Landkreis weiterhin Risikogebiete. Der Inzidenzwert – der die Anzahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen beschreibt – beträgt beim Kreis 104,4 und im Fall der Stadt Pirmasens 72,1. Zweibrücken liegt mit 35,1 in der Gefahrenstufe orange.

Der Landkreis rechnet für den anstehenden Winter vermehrt mit Erkältungskrankheiten, die ähnliche Symptome wie die Lungenkrankheit Covid-19 aufweisen können. Laut Höh sind die Kapazitäten für Corona-Tests im Kreis „stark beansprucht und können nicht unbegrenzt ausgeweitet werden“. Daher würden nicht alle Patienten mit Schnupfen oder Halsschmerzen auf das Coronavirus getestet.

Erst ein paar Tage nach Kontakt testen

Der Landkreis halte sich an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI), das einen effizienten Einsatz der Testkapazitäten empfehle. Konkret heißt das: Damit ein Corona-Test durchgeführt wird, muss mindestens eins von mehreren Kriterien erfüllt sein. Dabei geht es zum Beispiel um Symptome wie schwere Atemprobleme oder eine Störung des Geruchs- und Geschmackssinns. Wer weniger schwere Atemprobleme hat, könne trotzdem getestet werden, wenn er zu einer Risikogruppe gehört, einen medizinischen Beruf hat oder bei der Arbeit auf viele Menschen trifft, wie Lehrer und Erzieher.

Ein Test bei Kontaktpersonen sei erst nach fünf bis sieben Tagen sinnvoll, „weil in diesem Zeitraum die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, den Erreger nachzuweisen“, erklärt Höh. Wer zwar respiratorische Symptome hat, aber aus dem Kriterienkatalog herausfällt – also keinen Anspruch auf einen Corona-Test hat –, solle sich verhalten, als ob er Covid-19 hätte und den Umgang mit anderen vermeiden. Das bedeutet, dass die Südwestpfälzer aufgerufen sind, auch mit einem einfachen Schnupfen zu Hause zu bleiben und zu warten, bis sie mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr hatten, bevor sie die Isolation aufheben. Falls die Symptome schlimmer werden, könne der Patient sich doch auf Corona testen lassen.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage des RKI.