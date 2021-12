Wer sich ohne Termin impfen lassen möchte, kann auch in dieser Woche das mobile Angebot des Landes wahrnehmen. Der Impfbus macht an mehreren Orten Halt.

Der Impfbus macht für weitere Impfungen jeweils von 9 bis 17 Uhr an mehreren Tagen Station in der Südwestpfalz. Am Montag, 13. Dezember, steht er in Bottenbach am Dorfgemeinschaftshaus, am Dienstag, 14. Dezember, in Zweibrücken am City-Outlet, am Mittwoch, 15. Dezember, in Hauenstein am Bürgerhaus, am Donnerstag, 16. Dezember, in Zweibrücken am City-Outlet und am Freitag, 17. Dezember, in Pirmasens an der Messehalle 6A. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.

Dagegen ist für eine Impfung in der zentralen Impfstelle in der Pirmasenser Messe ein Termin unbedingt erforderlich. Dieser sollte möglichst online unter www.pirmasens.de/impfen oder montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06331 533206 vereinbart werden. Das Impfangebot richtet sich an alle Bürger. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig, unter 16 Jahren zudem die Begleitung von einer sorgeberechtigten Person. Besucher werden gebeten, neben dem Personalausweis auch den Impfpass und die Versichertenkarte mitzubringen. Weitere Informationen zur Impfung und zum Impfbus sind unter www.corona.rlp.de/de/impfbus zu finden.

Kostenlos testen lassen

Bürgertests werden wieder kostenlos angeboten. Terminvereinbarungen für ein Schnelltest-Center können unter www.drk-corona.de online oder unter 06331 809780 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr auch telefonisch erfolgen. Unter www.corona.rlp.de/de/testen/ sind zudem weitere Teststellen, wie Apotheken, Arztpraxen, Hilfsorganisationen und private Anbieter wie Drogerien zu finden.

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 zu melden. Auf der Homepage des Landkreises sind Informationen wie auch die Hotline 06331 809 700 (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr) bei weiteren Fragen zum Thema Coronavirus zu finden.