Fünf weitere Corona-Fälle gehen auf die Hochzeit am 10. Oktober in Hauenstein zurück: Jeweils zwei Infizierte kommen aus den Verbandsgemeinden Hauenstein und Rodalben und einer aus dem Dahner Felsenland. Zudem haben Gäste die Krankheit mit in ihr Zuhause außerhalb des Landkreises Südwestpfalz gebracht.

Elf weitere Covid-19-Fälle hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz gemeldet, Stand Montag, 13.50 Uhr. Neben den fünf Personen, die sich bei der Feier angesteckt haben, gibt es weitere Infizierte aus der Verbandsgemeinde Hauenstein: Zwei Reiserückkehrer aus Spanien wurden positiv getestet. Bei einem Ehepaar aus der VG wird die Infektionskette noch ermittelt. Das Gleiche gilt für eine Frau aus der VG Zweibrücken-Land und einen Mann aus dem Dahner Felsenland, die beide stationär im Krankenhaus aufgenommen wurden.

Die Hochzeit in Hauenstein zieht unterdessen weitere Kreise: In der Stadt Landau werden ebenfalls acht Covid-19-Fälle auf dieses Fest zurückgeführt. Unter den Gästen sollen viele Fußballer gewesen sein. Inzwischen wurden drei Kreispokal-Spiele aufgrund von Infektionen abgesagt. Bekannt sind damit 24 Sars-CoV-2-Infektionen von Teilnehmern der Hauensteiner Hochzeit.

Landkreis noch in Warnstufe gelb

Trotz der elf neu gemeldeten Fälle stuft das Landesuntersuchungsamt (Lua) den Landkreis mit Stand von Dienstag, 14.05 Uhr, weiterhin in der Gefahrenstufe gelb ein. Auf Nachfrage gibt das Lua an, dass es bei der Erfassung der Fälle beim Land zu Verzögerungen kommen kann. Letztendlich werde keine Infektion übersehen, doch manche Änderung werde erst einen Tag später in die Statistik aufgenommen. Das sei besonders bei den Landkreisen und kreisfreien Städten ungünstig, die sich in der Nähe der Schwellenwerte und damit nahe einer Einordnung in eine andere Warnstufe befinden. Es ist deshalb möglich, dass der Landkreis Südwestpfalz am Mittwoch wieder in die Warnstufe orange rutscht.

Die Einstufung der Stadt Zweibrücken als Risikogebiet (rot) und von Pirmasens in der weißen Kategorie des Warn- und Aktionsplans haben sich am Dienstag nicht verändert.

