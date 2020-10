Er habe noch nie in der gleichen Woche zu einer Ratssitzung eingeladen und die Leute dann gleich wieder ausladen müssen, meint am Freitag der Obersimter Bürgermeister Thorsten Höh. Grund für den abrupten Planwechsel ist der erneute Lockdown, der die Verbreitung der Corona-Pandemie verhindern soll. Eigentlich sollte der Gemeinderat am 5. November tagen. Doch inzwischen haben sich die Bürgermeister untereinander verständigt, auf alle Sitzungen zu verzichten, die nicht gerade überlebenswichtig sind, erzählt Höh. Das Amtsblatt, in dem die Obersimter eingeladen werden, dem Ratstreffen beizuwohnen, ist gerade erst erschienen, und laut Höh war die Zeit zwischen dem Beschluss der Schutzmaßnahmen und dem Andruck einfach zu knapp, um den Eintrag zur Ratssitzung aufzuhalten. Haben sich die Walzen der Druckmaschine erst mal in Bewegung gesetzt, sind sie kaum noch aufzuhalten. Deshalb erschien die Einladung zu einem Zeitpunkt, als sie schon überholt war.