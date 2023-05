Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwischen 17 und 19 Uhr ließen sich am Freitagnachmittag 57 Contwiger in der neuen Corona-Teststation in der leerstehenden VR-Bank nahe der Laurentius-Apotheke testen, also rund eine Person alle zwei Minuten, und alle hatten ein negatives Ergebnis. Unterstützt wurde Apothekerin Ulrike Mayr von Mitarbeitern des DRK und von der Martinshöher Ärztin Nicole Koch, mit der sich Mario Moschel kurz unterhielt.

Contwig. Frau Koch, Sie sind Anästhesistin, also Narkose-Ärztin aus Martinshöhe, wie kommen Sie zum Covid-Test in Contwig?

Ich bin im Moment