In dieser Woche hat in Dahn beim ehemaligen Penny-Markt in der Pirmasenser Straße 62 ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Montags bis freitags ist es von 8 bis 20 Uhr geöffnet; samstags und sonntags von 9 bis 15 Uhr. Testungen sind mit und ohne Termin möglich.

Das Testzentrum ist in einem blauen und sichtgeschützten Container untergebracht. Betrieben wird es von der Firma Ergo-Fitnessworld aus Pirmasens. Zur Testung ist ein Personalausweis mitzubringen. Das Ergebnis erhält man innerhalb von 15 bis 20 Minuten nach dem Test. Die Tests werden im Rahmen der Bürgertests kostenfrei angeboten. Es kommen Antigenschnelltests zum Einsatz. Am ersten Tag des neuen Testzentrums war der Betrieb überschaubar.

Um Wartenzeiten zu vermeiden, können Termine im Internet gebucht werden.