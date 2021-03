Wer sich ab Montag in den fünf neuen Testcentern im Landkreis Südwestpfalz auf das Coronavirus testen lassen möchte, kann sich inzwischen anmelden. Generell gilt: Anders als beim Impfen kann man sich aussuchen, wo man hingeht.

Zusätzlich zu den Testcentern in Zweibrücken und Pirmasens hat der Landkreis Testmöglichkeiten in fünf Verbandsgemeinden geschaffen: in Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Dahn und Hauenstein. Sie sind dreimal die Woche – montags, mittwochs und freitags – von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Termine vereinbart man im Internet unter drk-corona.de.

Laut Kreis-Sprecher Thorsten Höh steht somit jedem Bürger des Landkreises eine Testmöglichkeit in Wohnortnähe offen. Man muss sich aber nicht unbedingt in seiner Verbandsgemeinde testen lassen. Wer es beispielsweise einfacher hat, sich auf dem Weg zur Arbeitsstelle oder auf dem Heimweg testen zu lassen, kann sich auch ein anderes Testcenter aussuchen. Das heißt: Jemand, der in Donsieders wohnt und in Zweibrücken arbeitet, muss nicht abends nach Rodalben fahren, sondern kann sich in der Mittagspause in Zweibrücken oder auf der Heimfahrt in Thaleischweiler-Fröschen testen lassen.

Die Center in den Städten sind länger und zudem häufiger geöffnet: Zweibrücken, das auch für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land vorgesehen ist, montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 11 Uhr; Pirmasens, das auch für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land vorgesehen ist, montags, mittwochs und freitags von 7 bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr.

Die Schnelltests sind kostenlos und freiwillig und sie sind gedacht für Menschen, die keine Symptome einer Sars-Cov2-Infektion aufweisen. Zum Termin soll man seine Krankenversicherungskarte sowie Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mitbringen. Bei dem sogenannten Point-of-Care-Test wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich aus der Nase und dem Rachen genommen. Diese Probe wird dann in einer Flüssigkeit aufgelöst und auf ein Testplättchen gegeben, das nach etwa 15 Minuten das Ergebnis anzeigt. Ist das Ergebnis negativ, erhält der Getestete eine Bescheinigung darüber. Wird per Schnelltest eine Infektion mit Covid-19 festgestellt, folgt gleich vor Ort ein PCR-Test, der im Labor ausgewertet wird. Außerdem wird das Gesundheitsamt über den positiven Schnelltest informiert.

Die Testcenter sind in Zweibrücken bei der DRK-Rettungswache zwischen UBZ-Gebäude und Hauptfriedhof, in Pirmasens in der Messehalle, in Thaleischweiler-Fröschen in der Athletenhalle, in Waldfischbach-Burgalben in der Bruchwiesenhalle, in Rodalben in der Mozartschule, in Dahn in der Ritter-von-Tann-Schule und in Hauenstein im Bürgerhaus.

Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich auch unter der Telefonnummer 06331/809-780 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 11 Uhr telefonisch anmelden. Weil die Kapazitäten der Service-Hotline beschränkt sind, bittet die Kreisverwaltung aber, möglichst von der Online-Anmeldung Gebrauch zu machen.