Fast vier Jahrzehnte war das Ladengeschäft der Firma Kopp in Höheischweiler Anlaufpunkt für Kunden, die Geschenk- und Dekorationsartikel suchten, insbesondere aber Verpackungen und alles, was dazugehört. Am 31. Dezember ist Schluss. Der Laden schließt, die Firma Kopp Verpackungen GmbH bleibt aber bestehen.

„Corona war der Faktor, der uns jetzt zu diesem Schritt zwingt“, bedauert Inhaber Hans-Jürgen Kopp. Mit dem Ladengeschäft schließt auch die dortige DPD-Servicestelle.