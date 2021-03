Weil der Landkreis zuletzt die Sieben-Tage-Rate von 50 positiven Corona-Testergebnissen überschritten hat, seit zwei Tagen sogar die 100er-Marke leicht übertrifft, werden die Corona-Maßnahmen im Landkreis ab Mittwoch wieder verschärft.

Weil der Kreis nur knapp die 100er-Grenze überschritten hat, konnte Landrätin Susanne Ganster mit dem Gesundheitsministerium und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vereinbaren, dass zunächst die Maßnahmen umgesetzt werden, die in ganz Rheinland-Pfalz ab einer Inzidenz von 50 vorgeschrieben sind. Sie gelten für eine Woche bis zum 24. März. Sollte die Inzidenz in den nächsten Tagen weiter über 100 liegen, werden weitere Einschränkungen nötig, kündigte Ganster an.

Vereinbart worden sei, dass die Schulen noch geöffnet bleiben. In den Einzelhandelsgeschäften ist ab Mittwoch nur noch Terminshopping möglich. Pro angefangenen 40 Quadratmetern Verkaufsfläche darf sich ein Kunde im Laden aufhalten. Dabei gilt die Maskenpflicht, Kontakte müssen erfasst werden. Ansammlungen von Personen in oder vor dem Läden sind zu vermeiden, zwischen den Terminen müssen die Räumlichkeiten gelüftet werden. Diese Vorgaben gelten auch für Büchereien und Archive. Abhol-, Liefer- und Bringdienste gewerblicher Einrichtungen sind weiterhin zulässig.

Sportliche Betätigungen im Amateur- und Freizeitsport bleiben in Einzelsportarten auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen im Freien und dabei nur mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen zulässig. Dabei gilt das Abstandsgebot während der gesamten sportlichen Betätigung. Gleiches gilt für Training im Amateur- und Freizeitsport für Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einem Trainer im Außenbereich und auf öffentlichen und privaten Außensportanlagen. Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur sind dagegen untersagt.