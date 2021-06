Im Landkreis nimmt das Leben draußen weiter Fahrt auf. Nur ein Beispiel ist der Wegfall der Testpflicht in der Außengastronomie. Möglich gemacht hat das der Rückgang der Corona-Infektionen im Kreis auf Inzidenzwerte unter der kritischen Grenze von 50, am Mittwoch sogar auf eine Inzidenz von 10,4.

Der von der Landesregierung veröffentlichte Perspektivplan sieht für Landkreise und Städte zusätzliche Erleichterungen vor. Parallel mit dem Erreichen der dritten Stufe des Perspektivplans treten nun für den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz, die stabil unter 50 liegt, weitere Lockerungen der Corona-Regeln ein, die ab Mittwoch gelten, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

Zu den wichtigsten Änderungen zählt der Wegfall der Testpflicht bei Aktivitäten im Außenbereich, so auch in der Außengastronomie. Insbesondere dort sollen mit der vom Gesundheitsamt des Landkreises bereits eingeführten Luca-App die Kontakte möglichst digital erfasst werden. Auch die Abholung von Speisen und Getränken an der Theke, die den Betrieb von Pfälzerwald-Hütten ermöglicht, ist wieder gestattet; dies hatten Landrätin Susanne Ganster und weitere Gebietschefs gefordert. Hier ein Überblick über die aktuellen Regeln im Landkreis.

Veranstaltungen und Zusammenkünfte

Private Zusammenkünfte, die in der eigenen Wohnung oder anderen eigenen geschlossenen Räumen stattfinden sowie im öffentlichen Raum sollen auf fünf Personen aus verschiedenen Hausständen beschränkt sein. Kinder des jeweiligen Hausstandes unter 14 Jahren sowie abschließend Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit.

Veranstaltungen aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Anlässen in geschlossenen Räumen sind mit bis zu 100 gleichzeitig anwesenden Personen unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. Insbesondere gelten Abstandsgebot, Maskenpflicht und die Pflicht zur Kontakterfassung sowie die Testpflicht. Sofern die Teilnehmenden keine zugewiesenen Plätze haben, gilt die Personenbegrenzung nach Besucherfläche. Die Maskenpflicht entfällt am Platz.

Bei Sport- und Kulturveranstaltungen im Freien sind bis zu 250 gleichzeitig anwesende Personen zulässig. Dabei entfällt die Testpflicht.

Religionsausübung

Gemeindegesang ist im Freien möglich. Veranstaltungen und Unterricht zur Vorbereitung auf Kommunion, Konfirmation, Firmung oder vergleichbare Anlässe sind in Präsenzform zulässig. Dabei gelten Abstandsgebot, Maskenpflicht und die Pflicht zur Kontakterfassung.

Gastronomie

Restaurants, Speisegaststätten, Bars, Kneipen, Cafés, Shisha-Bars, Eisdielen, Eiscafés, Vinotheken, Probierstuben und ähnliche Einrichtungen sind unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen geöffnet. Im Innenbereich gilt die Vorausbuchungs- und Testpflicht.

Hotellerie und Beherbergung

Frühstücksbuffets sind zulässig. Angebote von Sport- und Freizeitaktivitäten, die Nutzung einer Sauna sowie Gruppenangebote mit Freizeitcharakter sind zulässig. Es gilt eine Testpflicht.

Sport und Freizeit

Amateur- und Freizeitsport – auch Kontaktsport – im Freien ist mit bis zu 20 Personen in Zehnergruppen zuzüglich Trainer, Genesenen und Geimpften möglich.

Kontaktloser Amateur- und Freizeitsport innen ist in Gruppen bis zehn Personen aus verschiedenen Hausständen zuzüglich Trainer, Genesenen und Geimpften möglich.

Trainiert werden kann außerdem in Gruppen von bis zu 25 Kindern zuzüglich Trainer.

Minigolfplätze, Kletterparks, Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen im Freien sind geöffnet. Es gelten Abstandsgebot und Maskenpflicht, bei Freizeitparks gilt die Vorausbuchungspflicht.

Kultur

Kinos, Theater, Konzerthäuser und Kleinkunstbühnen öffnen für bis zu 250 Zuschauer im Freien und 100 Zuschauer innen mit Abstands- und Maskenpflicht sowie Kontakterfassung. Für den Innenbereich gilt zusätzlich eine Testpflicht.

Außerschulischer Kunst- und Musikunterricht ist innen mit bis zu zehn Personen, im Freien mit bis zu 20 Personen und in Gruppen von bis zu 25 Kindern sowie einer Lehrkraft möglich.

Der Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur, also etwa Theater, kann innen mit zehn Personen aus verschiedenen Haushalten, im Freien mit bis zu 20 Personen oder Gruppen von bis zu 25 Kindern bis einschließlich 14 Jahren zuzüglich eines Anleitenden stattfinden. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit.

Ab 21. Juni weitere Lockerungen möglich

Bei der Inzidenz wird künftig wieder auf die vom Landesuntersuchungsamt festgestellten Werte Bezug genommen. In diese Berechnung fließen die in der Gebietseinheit befindlichen ausländischen Stationierungsstreitkräfte ein. Bis zum 30. Juni greift oberhalb der Inzidenz von 100 die Bundesnotbremse mit den Inzidenzen des RKI.

Die Verordnung läuft am 20. Juni ab. Weitere Lockerungen hat das Land Rheinland-Pfalz für die Zeit danach angekündigt. Die Umsetzung wird durch eine weitere Verordnung des Landes geregelt werden.