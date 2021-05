Ab Mittwoch werden in Kommunen, die fünf Tage in Folge eine Inzidenz von unter 100 aufweisen, die Corona-Regeln gelockert. Der Perspektivplan des rheinland-pfälzischen Ministerrats hat Auswirkungen auf den Kreis Südwestpfalz und bietet Öffnungsperspektiven für Gastronomie und Tourismus.

Ab sofort ist kontaktarmer Urlaub im Landkreis möglich. Übernachtungen in Ferienwohnungen und in Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sind wieder erlaubt. Übernachtungen in Hotels sind „kontaktarm“ möglich, wenn Frühstück auf dem Zimmer und ein eigenes Bad angeboten werden. Allerdings ist für den Aufenthalt ein Corona-Test bei der Anreise und danach alle 48 Stunden notwendig.

Kontaktfreier Sport ist wieder möglich, das gilt auch für Bereiche des Fußballtrainings, bei denen Abstand gehalten werden kann. Hallensport ist möglich, wenn Abstand eingehalten und die Begrenzung von einer Person auf 40 Quadratmetern nicht überschritten wird. Außerdem ist für maximal 20 Kinder Sport auch ohne Abstand möglich.

Ab dem 21. Mai, rechtzeitig zu Pfingsten, sind kulturelle Veranstaltungen und bis zu 100 Zuschauer auf Sitzplätzen beim Sport im Freien mit Test erlaubt. Bei einer Inzidenz von unter 50 sind Innengastronomie und Kultur innen wieder möglich mit Abstand, Test und Maske.