Der Landkreis Südwestpfalz und der chinesische Bezirk Wujiang, zu dem eine Freundschaft besteht, haben sich während der ersten Phase der Corona-Pandemie gegenseitig ausgeholfen: Zu Beginn schickte die Pfalz Ausrüstung nach Osten, später ging es in die andere Richtung.

War zunächst China und damit die Region Wujiang vom Virus und knappen Ressourcen betroffen, so brauchte später die Südwestpfalz Ausrüstung, berichtet die Kreisverwaltung. Zu Beginn der Krise in China beteiligte sich der Landkreis demnach an einer Lieferung mit mehr als 600 FFP-2-Masken für medizinisches Personal, 1500 Mund-Nase-Bedeckungen und 3000 Einmalhandschuhen, die vom Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium und dem Förderverein für deutsch-chinesische Freundschaft Südwestpfalz koordiniert wurde.

„Nachfrage war riesig“

Im Verlauf der Pandemie traf dann im Mai Unterstützung aus Wujiang in der Südwestpfalz ein. Zwar habe der Landkreis Zugriff auf genug Schutzausrüstung gehabt, dennoch sei Landrätin Susanne Ganster dankbar für die Hilfe: „Die Nachfrage nach medizinischer Schutzausrüstung war riesig. Zumal wir auch die Feuerwehren in den Verbandsgemeinden und weiteres Hilfspersonal wie im Corona-Testzentrum Höhfröschen ausgestattet haben.“ Dabei habe auch die Südwestpfalz die Probleme unterbrochener Lieferketten und beeinträchtigten Warenverkehrs zu spüren bekommen. Für die Zoll-Abwicklung und den Transfer von 10.000 medizinischen Einwegmasken vom Flughafen Frankfurt in die Südwestpfalz wie auch für die Spenden nach China nutze man beim Kreis Kontakte zu Dolmetscherin Wei Kling und Unternehmer Zhong Liu.