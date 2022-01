Die Rodalber Hausarztpraxis Stein bietet am Mittwoch, 12. Januar, Corona-Impfungen für Fünf- bis Elfjährige an. Geimpft wird ab 16.30 Uhr in der Rodalber Mozartschule.

Wie die Hausarztpraxis mitteilte, hätten sich zuletzt die Anrufe und E-Mails von Eltern gehäuft, die nach Impfungen für unter Zwölfjährige fragten. Deshalb organisiert das Team am kommenden Mittwoch eine Impfaktion für diese Altersgruppe in den Räumen der Mozart-Grundschule in Rodalben als zusätzliches Angebot neben den ohnehin vorgesehenen Impfungen in der Praxis.

Die Praxis weist darauf hin, dass Kinder zwischen fünf und elf Jahren nur in Begleitung eines Elternteils zu der angebotenen Impfsprechstunde in die Mozartschule in Rodalben kommen können. Verimpft wird das Vakzin von Biontech/Pfizer. Die Aufklärungsunterlagen und die Formulare für die Impfeinwilligung sollten zuvor von der Internetseite der Praxis heruntergeladen, gelesen und ausgefüllt werden. Neben den Aufklärungsunterlagen sind die Versichertenkarte und der Impfpass mitzubringen.

Um im Vorfeld eine zeitliche Einteilung zu ermöglichen, bittet die Praxis im Vorfeld um einen Terminvorschlag im Zeitfenster von 16.30 bis 18 Uhr. Die Praxis weist darauf hin, dass keine Eltern/Kinder abgewiesen werden, sofern kein Termin besteht, und kündigt an, bei hohem Andrang die Aktion bis nach 18 Uhr zu verlängern.

Wer einen verbindlichen Impftermin vereinbaren möchte, oder Rückfragen hat, kann dies über die E-Mail-Adresse corona@hausarzt-rodalben.de tun.