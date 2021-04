Seit Herbst geht es nur aufwärts. Seitdem steigt die Anzahl jener, die sich nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert haben, in der Südwestpfalz deutlich an. Betroffen sind inzwischen zunehmend die Jüngeren. Weil viele Hochbetagte inzwischen geimpft sind. Aber nicht nur deswegen.

Im Oktober lag die Anzahl der positiv Getesteten noch unter 300, Stand Freitag sind es 4014 Menschen, die sich seit Beginn der Zählung nachweislich mit dem Virus infiziert haben. Die Inzidenz in Kreis und Stadt ist wieder gestiegen – also die Anzahl der in sieben Tagen neu registrierten Fälle, bezogen auf 100.000 Einwohner. Bei einem Wert von knapp 100 lag der Kreis am Freitag, bei 162 die Stadt Pirmasens, auch wegen mehrerer Fälle in einer Familie.

Der Blick auf die Zahlen des Gesundheitsamtes zeigt zugleich eine Verschiebung bei den Altersgruppen: Immer mehr junge Menschen befinden sich unter jenen, die positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden, und immer weniger Hochbetagte. Das hänge damit zusammen, dass viele Senioren inzwischen geimpft worden seien, sagt Ganster. Aber nicht allein. Denn mittlerweile infizierten sich auch Altersgruppen, die voriges Jahr in der Statistik kaum eine Rolle spielten.

Mehr Kinder und Jugendliche positiv getestet

Bei Kindern bis vier Jahre gab es etwa voriges Jahr insgesamt zwölf Fälle in der gesamten Südwestpfalz, 2021 sind es bereits 69. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Fünf- bis 14-Jährigen: 48 positiven Testungen des Vorjahres stehen 2021 bereits 99 gegenüber – insbesondere seit Ende Februar, als die Schulen wieder teilweise öffneten. Einen Anstieg verzeichnet das Gesundheitsamt aktuell ebenfalls bei den 15- bis 19-Jährigen, die vor einem Jahr kaum betroffen waren. Stark betroffen ist laut Ganster inzwischen aber auch die Gruppe der 40- bis 59-Jährigen.

Offen bleibt jedoch dabei, inwieweit dieser Anstieg mit einem Anstieg von Testungen zusammenhängt. Schon die gesamte Anzahl der Tests könnten sie im Kreis nicht benennen, sagt Ganster, weil mittlerweile immer mehr Ärzte in ihren Praxen testeten. Beim Kreis registrierten sie nur jene PCR-Tests, die das Gesundheitsamt angeordnet habe. Das waren in der aktuellen Woche 65 und in den Vorwochen im Schnitt knapp 60. Wie oft dabei der Erreger nachgewiesen wurde, lasse sich auch nicht sagen, da das Gesundheitsamt nur die Laborergebnisse ohne Zuordnung zu einem Test bekomme und diese dann an das Land weiterleite.

Mehr Schnelltests im Kreis

In fünf kommunalen Testzentren in den Verbandsgemeinden sind die Schnelltests im Landkreis angelaufen; die VGs Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land wurden jeweils den Städten zugeordnet. Die Öffnungszeiten sind unterschiedlich. Am längsten hat bisher das Testzentrum in Hauenstein geöffnet, nämlich an sechs Tagen in der Woche. Die kommunalen Angebote reichten jedoch nicht, stellt die Landrätin fest. Man werde darauf angewiesen sein, dass weitere Anbieter wie Ärzte, Apotheker oder Drogerien testeten. Bisher gebe es im Kreis etwa 20 solcher Schnelltestangebote. Auch gewerbliche Anbieter seien bereits im Gespräch, etwa für Dahn-Reichenbach. Das Testzentrum in Pirmasens, wo das Krankenhaus bisher im Auftrag des Kreises getestet hat, soll nun übrigens anders organisiert und von Stadt und Kreis wieder selbst übernommen werden, kündigte die Landrätin an.

Landrätin für kostenfreie Tests in Unternehmen

Am Montag wird auch die Kreisverwaltung ihren Beschäftigten zweimal in der Woche einen Test anbieten. Dass die Kosten dafür die Arbeitgeber zahlen müssen, hält die Landrätin für nicht angebracht – da gebe es Härtefälle. Und wenn es kostenfreie Testungen für Bürger gebe, sollten Bund und Land dies auch den Arbeitgebern ermöglichen.

Auf die Einführung der Luca-App als Hilfe bei der Nachverfolgung von Infektionswegen seien sie technisch vorbereitet, sagt Ganster. Es fehle nur ein letztes Seminar, um zertifiziert werden zu können. Ob die App letztlich die Gesundheitsämter entlaste, müsse die Praxis in der Modellregion Bad Dürkheim zeigen. Denn bisher zeige die App nicht an, wo ein Restaurant- oder Theater-Besucher gesessen habe, was Anrufe bei allen Besuchern erforderlich mache.

Auf Selbsttests der Kinder haben sich in dieser Woche auch alle Schulen im Kreis vorbereitet.

Mehr Impfungen möglich

Impfwillige können sich auch noch für eine Immunisierung am Wochenende anmelden. Am Sonntag seien noch Termine im Impfzentrum Pirmasens frei, informierte Landrätin Susanne Ganster gestern. Die Südwestpfalz hat vom Land weitere Impfdosen erhalten: 291 des Impfstoffes Biontech und 582 des Mittels Astrazeneca. Die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Pirmasens sind dafür erweitert worden. Vor allem die 60- bis 69-Jährigen seien aufgerufen, sich impfen zu lassen, so Ganster. Diese seien bisher „eher zurückhaltend“. Bisher sind im Impfzentrum 21.200 Menschen geimpft worden, 17.032 davon sind Erstimpfungen und 4168 Zweitimpfungen. Für das Impfzentrum gibt es laut Ganster einen großen Pool an Helfern. Gemeldet sind 117 Ärzte, 31 Apotheker, 259 medizinische Fach- und 34 Verwaltungskräfte.